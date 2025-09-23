Shadows of Tomorrow: le ombre del domani si addensano sugli X-Men

Il 2026 porterà gli X-Men tra le ombre del domani, “Shadows of Tomorrow”. Con la conclusione della saga epocale di Age of Revelation, che ha riscritto il destino dei mutanti nel futuro oscuro dominato da Revelation, gli X-Men si preparano a una nuova era che promette di ridefinire la loro lotta e i loro ideali. Marvel ha appena svelato un teaser ufficiale che preannuncia l’avvento di “Shadows of Tomorrow“, il prossimo rilancio della linea X, in partenza da gennaio.

Questo nuovo ciclo narrativo avrà in primo piano sia serie storiche che nuove proposte: tornano Uncanny X-Men, X-Men e Wolverine continuando la loro numerazione pre-Age of Revelation, mentre Cyclops otterrà una serie personale dedicata e Deadpool sarà protagonista in Wade Wilson: Deadpool, che verrà inserito organicamente nella famiglia degli X-Men, promettendo toni più cupi rispetto alle sue consuete avventure grottesche.

Dovrebbe essere in partenza anche un altro progetto dal titolo Psylocke: Ninja, mentre è stato assicurato che il team creativo composto da Ashley Allen e German Peralta tornerà ad occuparsi di Magik, dopo la chiusura (nonostante il grande successo di vendite) della prima serie, anche se non dovrebbe essere sulla nuova serie Sorcerer Supreme (che pare sarà affidata a Steve Orlando e Bernard Chang), nonostante alcuni indizi avessero fatto pensare ad Illyana come successore di Strange e Doom come Stregone Supremo.

Se Age of Revelation aveva portato la razza mutante verso un’utopia drammatica, affidando a Doug Ramsey il ruolo di erede di Apocalypse, Shadows of Tomorrow si profila come la fase in cui le “ombre del domani” minacciano di oscurare i sogni di convivenza e libertà degli X-Men, con storie che si annunciano cariche di tensioni e nuovi conflitti. La scelta di proseguire la numerazione precedente sancisce un legame diretto con il passato, lasciando spazio per l’esplorazione di conseguenze e nuovi punti di svolta per personaggi come Wolverine, Cyclops e Deadpool, chiamati ad affrontare minacce inedite e verità nascoste.

Tutti gli occhi sono puntati sugli annunci previsti al prossimo Marvel Comics: X-Men Panel del New York Comic Con, dove verranno rivelati ulteriori dettagli sulle nuove serie e sulle evoluzioni dei personaggi. L’attesa è palpabile tra i fan, consapevoli che questa nuova fase – tra ritorni, debutti e atmosfere più oscure – potrebbe rimescolare profondamente le carte nell’universo mutante.