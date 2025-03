Ryan North rilancia i Fantastici Quattro con Humberto Ramos

A luglio, i Fantastici Quattro si addentrano in mondi sconosciuti! La Prima Famiglia Marvel entrerà in una nuova e audace era in una nuova serie regolare a fumetti! Scritta da Ryan North (ONE WORLD UNDER DOOM, FANTASTIC FOUR) e disegnata dall’artista Humberto Ramos (STRANGE ACADEMY), la nuova serie a fumetti metterà alla prova la forza dei Fantastici Quattro che si imbarcheranno in avventure attraverso il tempo, lo spazio, la scienza e la condizione umana in un modo mai visto prima.

Partendo dagli eventi di ONE WORLD UNDER DOOM, anch’esso diretto da North, i Fantastici Quattro affrontano il Dottor Destino in una lotta per salvare il mondo – fino a quando, all’improvviso, tutto va catastroficamente storto, mandandoli in quattro diverse epoche della storia della Terra. Soli e isolati in epoche temporali molto diverse, Reed, Johnny, Ben e Sue devono lottare per sopravvivere.

Hi friends, some personal news: unfortunately my run on Fantastic Four is ending with issue #33 in June… …and then starting again with a new Fantastic Four #1 in July, with Humberto Ramos on art!! He is doing INSANE THINGS that you are going to LOVE www.hollywoodreporter.com/movies/movie… — Ryan North (@ryannorth.ca) 19 marzo 2025 alle ore 17:55

La loro unica speranza è raggiungere la Forever Stone: una massa di granito denso che si dà il caso sia una delle rocce più durature del pianeta e che, grazie a una combinazione di oscurità e fortuna geologica, è rimasta intatta e accessibile per la maggior parte della storia della Terra.

Avengers: Doomsday is still weeks away from filming in London, but Marvel is already all-in on Doctor Doom in the pages of its comics. https://t.co/cB32fmsTf8 — The Hollywood Reporter (@THR) March 20, 2025

In un’intervista a The Hollywood Reporter, Ryan North ha dichiarato:

“Le persone spesso pensano ai FF in termini di famiglia, e non hanno torto, ma credo che ci sia qualcosa di veramente bello anche nell’amicizia, e noi lo vediamo con questi personaggi”, ha detto North a The Hollywood Reporter. “È una fantascienza di alto livello con emozioni reali. Cosa c’è che non piace?”.

Dopo l’acclamata serie pluriennale che si concluderà a giugno, la nuova serie di FANTASTIC FOUR inizierà con un primo numero extra-grande ed extra-speciale, con sorprese scioccanti e battaglie contro le più alte probabilità, il tutto portato in vita dall’incredibile arte di Humberto Ramos, il quale ha dichiarato:

“Ho avuto la fortuna di illustrare molti dei supereroi più iconici dell’universo, ma questa serie mi è sembrata diversa fin dall’inizio. Il peso della storia e dell’eredità di questi personaggi grava sulle tue spalle, indipendentemente da chi sei o da come hai lavorato in questo settore”.

In anticipo rispetto a I Fantastici Quattro: Gli Inizi dei Marvel Studios, in uscita a luglio, questa nuova serie sarà il punto di partenza perfetto per i fan dei Fantastici Quattro, sia nuovi che di vecchia data. Non perdetevi l’inizio di una nuova saga dei Fantastici Quattro, nelle fumetterie di tutto il mondo quest’estate!