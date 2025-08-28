News Comics

Per i due anni del nuovo Ultimate Universe arriva Daredevil

Tobia Brunello 28/08/2025

La nuova versione Ultimate di Daredevil farà il suo debutto in Ultimate Universe: Two Years In, lo speciale one-shot che arriverà il 3 dicembre 2025, firmato da Deniz Camp e Alex Paknadel

Il countdown verso Ultimate Endgame è iniziato, e l’Ultimate Universe si prepara ad accogliere uno dei suoi nuovi eroi più attesi: Ultimate Daredevil. Lo speciale Ultimate Universe: Two Years In rappresenterà un momento cruciale nella narrativa dell’Ultimate Universe, fungendo da ponte tra gli eventi dell’anno scorso e il mastodontico evento Ultimate Endgame che debutterà il 31 dicembre.

Deniz Camp e Alex Paknadel, i talentuosi sceneggiatori dietro questo progetto, hanno già anticipato che il loro Ultimate Daredevil manterrà l’essenza del personaggio originale pur essendo completamente reinventato per l’era cosmica. Come ha spiegato Paknadel: “Come tutte le migliori versioni Ultimate di questi personaggi, il nostro Daredevil mantiene l’essenza dell’originale – è sempre qualcosa senza paura – ma è stato elevato al livello di un eroe cosmico”.

Questa trasformazione rappresenta un’evoluzione radicale rispetto alla versione street-level di Matt Murdock che i lettori conoscono, proiettando il personaggio in una dimensione completamente nuova all’interno del multiverso Marvel. La scelta di rendere Daredevil un “eroe di livello cosmico” apre infinite possibilità narrative, soprattutto considerando il ruolo che gli Ultimate Guardians giocheranno nel prossimo Ultimate Endgame.

 

Deniz Camp, scrittore di origine turco-filippina noto per i suoi lavori innovativi come “20th Century Men” e “The Ultimates“, ha già dimostrato la sua abilità nel reinventare personaggi classici per l’Ultimate Universe. La sua filosofia creativa, come spiegato in precedenti interviste, si concentra sul mantenere lo spirito originale dei personaggi mentre li adatta a nuove realtà socio-politiche.

Alex Paknadel, britannico classe 1981 con un dottorato in letteratura inglese, porta al progetto la sua esperienza con opere come “Red Goblin“, “Friendo” e “All Against All“. La sua capacità di fondere elementi horror, fantascienza e commento sociale si è già dimostrata perfetta per l’universo Marvel, come testimoniano i suoi recenti lavori per la Casa delle Idee.

L’Ultimate Universe creato da Jonathan Hickman nel 2023 rappresenta una realtà alternativa dove il Maker – la versione malvagia di Reed Richards proveniente dall’originale Ultimate Universe – ha plasmato un mondo a sua immagine, eliminando o alterando le origini di molti supereroi. In questa realtà, Matt Murdock è diventato un prete anziché Daredevil, parte del piano del Maker per mantenere il controllo assoluto eliminando la presenza di qualsiasi eroe che possa minare lo status quo da lui instaurato.

Tuttavia, gli Ultimate Guardians – eroi provenienti dal 61° secolo il cui futuro utopico è stato distrutto dalle azioni del Maker – stanno viaggiando attraverso tempo e spazio per reclutare alleati in vista del suo imminente ritorno. È in questo contesto che Ultimate Daredevil farà la sua comparsa, probabilmente come parte di questa resistenza temporale.

Lo speciale sarà impreziosito dalle illustrazioni di “superstar da tutto l’universo Marvel” e dalla cover art di Ryan Stegman, garantendo un livello artistico all’altezza dell’importanza narrativa dell’evento. La decisione di non rivelare ancora gli artisti coinvolti aggiunge un elemento di mistero e attesa per i fan.

Come ha sottolineato Camp: “Per me, ciascuno di questi speciali di fine anno degli Ultimate è un’opportunità per rivelare di più sulla storia dell’universo e impostare il percorso del suo futuro”. Ultimate Universe: Two Years In promette di essere ancora più ambizioso del precedente “One Year In“, che aveva introdotto Nick Fury e rivelato informazioni cruciali sul Consiglio del Maker.

Cover di Ultimate Universe: Two Years In di Ryan Stegman, dove esordirà Ultimate Daredevil

