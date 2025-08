Ultimate Universe: Un Anno Dopo | Recensione

Nello speciale Ultimate Universe: Un Anno Dopo, come si intuisce dal titolo, è passato un anno da quando il Creatore (The Maker) è stato imprigionato: l’Universo Ultimate (Terra 6160) è ora affidato al suo sinistro Consiglio, che trama nell’ombra per eliminare gli eroi emergenti. Questo speciale one‑shot di Deniz Camp e Jonas Scharf fa il punto su un anno di storie, ponendo le basi per il secondo anno narrativo della linea Ultimate.

Il cuore del volume è la confessione finale di Nick Fury, narratore e protagonista: capo dell’organizzazione H.A.N.D. (Heroic Anomaly Neutralization Directorate). Fury, ormai burattino del Consiglio del Maker, conduce operazioni ciniche contro «anomali» potenziali eroi, in un mondo dove la narrazione – letteralmente – è controllata da un organismo governativo chiamato “Narrazione”. La struttura è volutamente complessa, con salti temporali, flashback e una voce narrante affidabile solo in parte: un Fury tormentato e consapevole del suo ruolo distruttivo, ma incapace di liberarsi dal sistema.

– the losses this universe has faced. Was quite amazed at how dark this universe is and who Camp has decided to kill off. Will we see new versions of these heroes like Hawkeye & She-Hulk? I hope so! There’s quite a few twists, shocks and surprises that kept me on my feet and excited for the next – — ⨂ Ultimate Jawsh with a J ⨂ (@jawsh95.bsky.social) 13 dicembre 2024 alle ore 12:03

Lo stile grafico di Scharf, con colori di Iacono, è evocativo: atmosfere cupe, layout che alternano tensione e silenzi, e citazioni visive del classico Nick Fury grazie a effetti pagine e splash page che evocano il passato dell’agente Marvel. Il risultato è un’estetica coerente con il tono da spy–thriller del racconto, ben integrata con il resto delle serie Ultimate.

– year. Also one of the funnier meta commentary panels in this issue had me chuckling. But also a great commentary on the spread of misinformation/ fake news online and how one can use social media as a powerful weapon. Hmmm, remind you of anyone?? *cough X cough*. Great issue, great read. — ⨂ Ultimate Jawsh with a J ⨂ (@jawsh95.bsky.social) 13 dicembre 2024 alle ore 12:07

Non è certo la prima volta che vediamo un Universo Marvel comandato da criminali senza scrupoli, ma la cosa inquietante di questo nuovo Ultimate Universe, soprattutto da quello che emerge da Un Anno Dopo, è che questo mondo in cui dietro le quinte potentissimi governatori operano senza scrupoli è un mondo all’apparenza fin troppo simile al mondo reale.

Un mondo dove gli eroi non esistono, e se cercano di emergere vengono eliminati sul nascere, un mondo dove se anche se solo si pensa che coloro che vengono bollati come terroristi dalla “Narrazione” possano avere ragione si viene immediatamente ridotti al silenzio, o peggio.

Il prologo finale, firmato da Chris Condon e Alessandro Cappuccio, introduce Ultimate Wolverine: pochi pagine ma efficaci immagini da clandestinità scientifica e torture mutanti, un Logan ridotto a strumento per il Consiglio tramite l’uso dell’x‑gene come arma.

Also we got a little teaser for Ultimate Wolverine, coming out next year! Written by @christophercondon.bsky.social , illustrated by Alessandro Cappuccio, this looks awesome & I can’t wait to learn more about him, the Rasputins and how much this will tie into Ultimate X-Men! #comics #marvel — ⨂ Ultimate Jawsh with a J ⨂ (@jawsh95.bsky.social) 13 dicembre 2024 alle ore 12:19

Pur col titolo Un Anno Dopo, l’albo non offre grandi rivelazioni sul futuro dell’universo Ultimate: si concentra piuttosto su un resoconto interno, retrospettivo e su dettagli morbosi del potere del Consiglio. I lettori più curiosi di colpi di scena e anticipazioni potrebbero restare un po’ delusi; tuttavia il fumetto compensa con una narrazione sottile e psicologica che approfondisce la figura di Fury più di quanto un grande evento non avesse fatto.

In definitiva, Ultimate Universe: Un Anno Dopo è uno speciale ben costruito – incentrato sul personaggio, riflessivo, e con una grafica di grande impatto. Perfetto per chi segue già le serie Ultimates, Spider‑Man, X‑Men, Black Panther, ma anche fruibile come autoconclusivo. Pur non rivoluzionando lo scenario Ultimate, aggiunge spessore al mito di Nick Fury e getta semi narrativi importanti per l’anno successivo. Un must per chi ama le atmosfere da spionaggio oscuro in chiave supereroistica. Per chi punta a un blockbuster narrativo, l’Ultimate Endgame annunciato per dicembre 2025 sarà la risposta – e One Year In ne è una tessera chiave.