One Piece: l’avversario principale di Im potrebbe non essere solo Rufy

Dopo il salto temporale di One Piece un ammiraglio della Marina si dimette dal suo incarico e si unisce alla ciurma di pirati più famigerata del Nuovo Mondo. L’arco di Marineford ha portato a un importante cambiamento nell’equilibrio del potere. Il grand ammiraglio della Marina, Sengoku, si ritira dopo la brutale guerra e il suo posto è rimasto vacante. Era contrario a un uomo senza compassione come Sakazuki che prendesse il suo posto, preferendo quindi Kuzan. Tuttavia, Sakazuki vince un duello sanguinoso e violento di dieci giorni contro Kuzan ottenendo il posto. Dopo aver perso il duello, Kuzan lascia la Marina e si unisce ai pirati di Barbanera.

Il capitolo 1081 di One Piece presenta un breve flashback su come Kuzan ha incontrato Barbanera e la sua ciurma. Racconta anche degli orrori che ha dovuto affrontare durante l’incidente di Ohara e del motivo per cui ha aiutato Robin, una bambina indifesa di otto anni. Kuzan è sempre stato un personaggio un po’ grigio. Non è apertamente gentile come Fujitora, ma non è nemmeno spietatamente malvagio come Akainu. Tuttavia, aiutare Robin indica chiaramente che c’è di più in quest’uomo di quanto non sembri. Dopo che Kuzan si è unito ai Pirati di Barbanera, ci sono state diverse teorie su Kuzan secondo le quali facesse il doppio gioco, forse prendendo di mira Imu.

Nel capitolo 699, Doflamingo cerca di uccidere Smoker, ma Kuzan lo ferma. Il villain chiede a Kuzan dove si trova e il manga mostra chiaramente un riflesso di Imu, il misterioso sovrano del mondo.

Questo piccolo dettaglio è stato sottolineato dall’utente NaelTheAdmiral su X, che dice: “Ho appena notato che Im è nel riflesso sugli occhiali di Kuzan in questo capitolo, proprio prima che Dofflamingo chieda a Kuzan dove si trovi e a cosa stia mirando. Im potrebbe essere il bersaglio di Kuzan, motivo per cui si è unito a Teach?”

Sebbene sia ovvio nel manga, l’anime non mostra nulla di lontanamente simile, motivo per cui è facile per i fan perdere questo dettaglio. Im è stato introdotto per la prima volta nel capitolo 906, distruggendo quelle che erano le certezze de mondo di One Piece. Il Trono Vuoto rappresenta l’idea di pari potere tra i Venti Regni.

Rufy non conosce ancora l’esistenza di Im, ma come ammiraglio, non sarebbe sorprendente se Kuzan si imbattesse nel più grande segreto del mondo. Sa anche di più sulle atrocità commesse dal Governo Mondiale rispetto alla maggior parte delle persone. Kuzan che si unisce a Barbanera e combatte Garp è decisamente fuori dal suo personaggio. Quindi ha senso che abbia un obiettivo più grande in mente.

Fonte – Comicbook