My Hero Academia: svelato un crossover ufficiale con Capitan America

My Hero Academia sta per sorprendere i suoi fan ancora una volta. Infatti a San Valentino, il Marvel Cinematic Universe tornerà al cinema con il quarto capitolo della serie Captain America, Captain America: Brave New World. Con Steve Rogers che si ritira dopo gli eventi di Avengers: Endgame, tocca a Sam Wilson imbracciare lo scudo e combattere contro una minaccia gamma per gli Stati Uniti d’America. In un sorprendente colpo di scena, My Hero Academia si sta alleando con l’MCU portando l’eroe anime perfetto per il lavoro nell’universo cinematografico. Alla fine della giornata, i fan possono ora ipotizzare chi vincerebbe in uno scontro tra l’ex Falcon e l’eroe numero due Hawks.

Hawks, alias Keigo Takami, è uno degli eroi più giovani ad essere mai stato classificato al secondo posto nella classifica dei migliori combattenti del crimine per Hero Society. Pur avendo chiaramente la capacità di librarsi nei cieli grazie alle sue ali, Takami ha un’abilità che lo pone un gradino sopra Sam Wilson nel dipartimento dei superpoteri. Il Quirk di Hawks gli consente di manipolare tutte le piume che compongono le sue ali, usandole sia per un vantaggio offensivo che difensivo sul campo di battaglia. Sebbene questo nuovo crossover non contrapponga Hawks al nuovo Capitan America, i due stanno volando insieme nei cieli per la prima volta in assoluto.

Sebbene questo nuovo crossover non veda Sam Wilson saltare nel mondo shonen, vede Hawks e Capitan America volare in battaglia. Oltre a promuovere il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, il crossover sta anche esaltando l’ottava e ultima stagione dell’anime di My Hero Academia. Sebbene Hawks abbia perso il suo Quirk grazie ad All For One che gli ha messo le mani addosso Keigo Takami, aspettatevi che l’eroe numero due giochi un ruolo importante nell’ultima stagione in arrivo più avanti quest’anno.

Naturalmente, questo incontro tra Sam Wilson e Keigo Takami non è la prima volta che la Hero Society trova la sua strada nell’Universo Marvel. Grazie a Deadpool: Samurai, il primo manga con protagonista Merc With A Mouth della Marvel, l’ex simbolo di pace All Might si è alleato con Wade Wilson per affrontare un nemico familiare. Thanos The Mad Titan era una minaccia abbastanza grande da spingere Wade a chiedere aiuto ad All Might e, si spera, non sarà l’ultima volta che vedremo questi due universi scontrarsi in un’ambientazione manga.

Questa primavera, Vigilante: My Hero Academia arriverà sul piccolo schermo e lo spin-off ha anche un crossover Marvel unico nel suo genere. Nel manga originale, sono stati introdotti nuovi eroi che erano chiaramente tributi a due dei più grandi mutanti della Marvel, Ciclope e Wolverine. Mentre deve ancora essere stabilito se questi “omaggi” appariranno nella serie anime, c’è una forte possibilità che questo esilarante crossover sarà animato.

Fonte – Comicbook