Vigilante: My Hero Academia: svelata la data di uscita ufficiale dell’anime

Vigilante: My Hero Academia farà il suo tanto atteso debutto sul piccolo schermo e tutti i fan potranno finalmente scoprire la data di uscita ufficiale e i primi dettagli sul doppiaggio dell’anime. Il 2025 sarà un anno intenso per My Hero Academia, sebbene il manga di Kohei Horikoshi si sia concluso l’anno scorso. Basti pensare che la stagione finale dell’anime principale debutterà durante la stagione autunnale di quest’anno.

My Hero Academia: Vigilante è una serie di spin -off che si svolge cinque anni prima degli eventi della serie principale. Questo prequel segue un trio di eroi che decidono di iniziare a combattere i cattivi e i criminali senza le loro licenze di eroe ufficiali, perché la loro piccola città è in pericolo. Questa nuova serie anime sarà disponibile a partire dal 7 aprile come parte del programma primaverile del 2025.

Insieme al più recente trailer, l’anime ha anche rivelato i primi attori del cast del doppiaggio, nonché le voci del trio principale di eroi illegali. Shuichiro Umeda interpreterà il protagonista, Koichi Haimawari, che decide di diventare un eroe locale chiamato “The Crawler”, per aiutare le persone nel suo quartiere. Ikumi Hasegawa sarà Pop Step, un idolo di quartiere locale che passa dall’esecuzione per strada per aiutare Koichi.

E infine, Yasuhiro Mamiya sarà Knuckleduster, un eroe che prende Koichi sotto la sua ala. Il nuovo anime sarà diretto da Kenichi Suzuki dalla nuova casa di produzione del film Offshoot di Bones di Studio Bones. Yosuke Kuroda ritorna dalla serie anime principale di My Hero Academia per gestire le sceneggiature, Takahiko Yoshida supervisionerà i disegni dei personaggi e Yuki Hayashi comporrà la musica insieme a Shogo Yamashiro e Yuki Furhashi.

Per tutti i fan di My Hero Academia, Vigilante è un must da non perdere. Originariamente scritto da Hideyuki Furuhashi con illustrazioni di Betten Court, questa potrebbe essere una serie di spin -off per gli eventi principali, ma ha alcuni legami molto importanti con la serie originale. Ci sono interi archi di questa serie di prequel che aiutano a compensare alcune delle più grandi rivelazioni nell’originale My Hero Academia.

Fonte – Comicbook