Marvel: in occasione del Pride un nuovo special e l’esordio cartaceo dell’Avengers Academy

Per il quinto anno consecutivo, Marvel Comics celebra i creatori e i personaggi LGBTQIA+ in un’antologia PRIDE one-shot di dimensioni gigantesche, ma quest’anno oltre a MARVEL UNITED: A PRIDE SPECIAL uscirà anche AVENGERS ACADEMY: ASSEMBLE, la raccolta dei primi sei numeri della serie digitale disponibile su Marvel Unlimited celebrata come una delle proposte più fresche e ispirate proposte attualmente dalla Marvel, e caratterizzata dalla fortissima impronta queer dei suoi protagonisti.

MARVEL UNITED: A PRIDE SPECIAL, conterrà quattro avventure ricche di ispirazione e di azione con protagonisti gli eroi iconici e preferiti dai fan, tra cui i membri degli Avengers e degli X-Men.

This year, for Marvel United: A Pride Special I felt the urge to homage the cover of Captain America Comics #1 by Jack Kirby and Joe Simon, to invoke and remember the inspiring fascist-punching roots of the superhero genre. https://t.co/3NXKj9KAZ8 pic.twitter.com/LYVfwehesd — Luciano Vecchio (@LucianoVecchio) March 21, 2025

Riflettendo una vasta gamma di voci, MARVEL UNITED: A PRIDE SPECIAL riunisce talenti di tutto il settore con storie di creatori Marvel affermati e di giovani emergenti, alcuni dei quali al loro emozionante debutto nei fumetti Marvel.

È un vero e proprio sguardo sul mondo fuori dalla finestra con storie provenienti da ogni angolo dell’Universo Marvel! Ecco cosa possono aspettarsi i fan quest’anno:

Dal visionario scrittore Al Ewing e dall’acclamato artista Kei Zama , Aaron Fischer, il Capitan America delle ferrovie , affronta coraggiosamente l’ostile e spregevole Seminatore d’Odio !

Il rivoluzionario personaggio Arnie Roth combatte al fianco di Capitan America contro l’HYDRA durante l’apice della Seconda Guerra Mondiale, in una storia sul passato che rimodellerà il futuro, scritta dal team di superstar dietro la serie di successo AVENGERS ACADEMY Infinity Comic , lo scrittore Anthony Oliveira e l’artista Pablo Collar .

Lo speciale Pride dell’anno scorso ha celebrato il matrimonio di Mystica e Destiny . Ora, un nuovo capitolo della storia d’amore decennale dell’iconica coppia di mutanti, che tocca il tema della paternità e vede come protagonista il figlio Nightcrawler , è stato scritto dall’autore Wyatt Kennedy e dall’artista Bayleigh Underwood , al suo debutto nella Marvel Comics.

In un altro emozionante debutto Marvel Comics, la scrittrice Zoe Tunnell fa squadra con l’astro nascente Federica Mancin per un colpo della Gatta Nera andato storto, mentre la super-ladra si ritrova al fianco dell’eroina celeste Sera in un’oscura battaglia contro il demone D’Spayre, incarnazione della disperazione

E molto altro ancora, tra cui interviste e saggi approfonditi. Inoltre, in occasione del Pride Month, AVENGERS ACADEMY: ASSEMBLE raccoglie i primi sei numeri della serie AVENGERS ACADEMY Infinity Comic di Oliveira per la prima volta in formato cartaceo.

Marvel heroes unite against hate & fear in MARVEL UNITED: A PRIDE SPECIAL #1! Coming this June. Check out these awesome covers! @MarvelComicsHQ pic.twitter.com/MjmoofLyoG — POC Culture (@POCculture) March 20, 2025

Dal lancio dello scorso anno, la serie Infinity Comic di AVENGERS ACADEMY di Marvel Unlimited, realizzata dall’astro nascente Anthony Oliveira e dai visionari artisti Carola Borelli e Bailie Rosenlund, è diventata un fenomeno online, conquistando una fanbase affezionata che si sintonizza ogni settimana per vivere le avventure dei giovani eroi più promettenti della Marvel!

Questo giugno, l’acclamata serie arriva nelle vostre fumetterie con AVENGERS ACADEMY: ASSEMBLE, un nuovo one-shot che raccoglie i primi sei numeri stampati per la prima volta!

Dagli X-Men ai simbionti, questo gruppo eclettico riunisce i personaggi preferiti dai fan provenienti da ogni angolo dell’Universo Marvel, comprese nuove sensazioni come Kid Juggernaut. Scoprite il loro viaggio per diventare i più potenti eroi di domani in questa magistrale miscela di drammi adolescenziali e avventure di supereroi!

Discover the next generation of Earth’s Mightiest Heroes in @meakoopa, @CarolaBorelli, and @bailierosenlund‘s ‘Avengers Academy: Assemble’ #1. The hit #MarvelUnlimited Infinity Comic series comes to print for the first time this June! Learn more: https://t.co/tmoXymjKAQ pic.twitter.com/g6I6nrod4d — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) March 11, 2025

LA SCUOLA È IN SESSIONE!

Benvenuti alla Avengers Academy! Cercando di guidare la prossima generazione di supereroi, Capitan Marvel recluta una squadra disadattata di adolescenti dotati di superpoteri: CAPITAN AMERICA DELLE FERROVIE, BLOODLINE, ESCAPADE, MOON GIRL, RED GOBLIN e il nuovo eroe del quartiere, KID JUGGERNAUT!

Di chi si tratta? Chi non lo conosce già potrà scoprirlo ad aprile, quanto l’inarrestabile viaggio della star emergente arriverà nelle fumetterie con KID JUGGERNAUT , un one-shot di dimensioni extra che raccoglie KID JUGGERNAUT: MARVEL’S VOICES INFINITY COMIC #1-6 della scrittrice Emily Kim e degli artisti Minkyu Jung e Peter Nguyen per la prima volta in formato cartaceo!

Nipote del Juggernaut originale (comparso in una storia di NEW EXCALIBUR di una ventina d’anni fa), Justin Jin ha recentemente ereditato un frammento della famigerata gemma di Cyttorak e intende usare la sua leggendaria forza per diventare un campione della gente! Oltre alla sua esplosiva storia delle origini che racconta come il potere del Juggernaut abbia avuto un impatto sulla sua linea di famiglia, Justin può essere trovato insieme agli altri eroi in formazione nel fumetto di successo AVENGERS ACADEMY: MARVEL’S VOICES INFINITY su Marvel Unlimited, scritto dal suo co-creatore Anthony Oliveira, e sarà presente anche una guest-star di NEW CHAMPIONS, un inizio promettente per una delle nuove stelle più brillanti della Marvel!

This April, witness the origin story of #MarvelComics‘ ‘Kid Juggernaut’, an extra-sized one-shot collecting ‘Kid Juggernaut: Marvel’s Voices Infinity Comic’ #1-6, by Emily Kim, @MinkyuJungArt, and @petervnguyen, in print for the first time. 🎨 Cover: Woo-Chul Lee pic.twitter.com/mQDgcLNIjh — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) January 14, 2025

L’INARRESTABILE JUSTIN JIN!

Poco prima della sua misteriosa morte, il padre di Justin ha inviato un pacco al figlio che lo ha abbandonato, contenente un frammento di una gemma cremisi… la gemma di Cyttorak! Come è finita nelle mani di questa famiglia? Cosa vuole Cyttorak da un dolce panettiere di Vancouver? E può il Dottor Strange aiutare Justin a risolvere questi scherzi magici prima che si trasformi nello strumento della rabbia di Cyttorak?!