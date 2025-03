Moon Girl Devil Dinosaur celebrano i 10 anni

La Marvel Comics celebra una pietra miliare di Moon Girl con MOON GIRL & DEVIL DINOSAUR 10TH ANNIVERSARY SPECIAL, un one-shot di dimensioni gigantesche in arrivo ad aprile. Lo scrittore Brandon Montclare e l’artista Natacha Bustos, due dei co-creatori di Moon Girl, tornano per dare vita a una storia ricca di tutta l’inventiva azione supereroistica e della narrazione ricca di sentimento che hanno reso la giovane super genia e il suo compagno preistorico un tale successo della cultura pop, protagonista anche di una serie animata su Disney+.

Inoltre, MOON GIRL & DEVIL DINOSAUR 10TH ANNIVERSARY SPECIAL segna un capitolo fondamentale nella storia di Lunella Layfatte con l’emozionante debutto di DEVIL GIRL E MOON DINO, un misterioso duo proveniente dal lontano futuro, in una storia di Justina Ireland e Luca Claretti!

BUON 10° COMPLEANNO, LUNELLA!

È una festa di compleanno che si prepara da dieci anni, e tutto l’Universo Marvel è invitato! Ma Moon Girl sta portando avanti il suo progetto alla festa: quali potrebbero essere i suoi piani segreti? E quando il dispettoso Uomo Impossibile minaccia di rovinare i festeggiamenti, Lunella deve radunare i suoi ospiti come solo la PERSONA PIÙ INTELLIGENTE DELL’UNIVERSO MARVEL sa fare! IN PIÙ: Chi sono DEVIL GIRL e MOON DINO?!

Brandon Montclare ha dichiarato:

“Il tempo vola quando ci si diverte! Era il 2015 quando molti creatori di talento si sono uniti a me e a Natacha Bustos per dare vita a Moon Girl. Sembra ieri che la Marvel aveva una nuova supereroina geniale – e lei aveva solo 9 anni”. Per celebrare i 10 anni del personaggio, noi due (e un gruppo di altri incredibili talenti) festeggiamo il 10° compleanno di Lunella Lafayette. Unitevi a noi per la GRANDE festa”.

Natacha Bustos ha condiviso:

“Tornare a disegnare Moon Girl e Devil Dinosaur è come tornare a casa. La serie è sempre stata significativa per me.È notevole la risonanza che questo personaggio ha avuto in diversi contesti negli ultimi dieci anni ed è affascinante considerare che molti lettori adulti di queste nuove pagine sono gli stessi bambini che sono cresciuti con la serie a fumetti inizialmente.”

Dal canto suo, l’edito Mark Paniccia ha dichiarato:

“Brandon e Natacha stanno regalando a noi e a Lunella una delle migliori storie di compleanno della storia della Marvel! E non vedo l’ora che i lettori scoprano la discendente di Lunella, Devil Girl, e il suo dino blu volante dagli occhi laser! Non potete perdervi questo speciale!!!”.

And when the mischievous Impossible Man threatens to upend the festivities, Lunella has to rally her guests the way only the smartest person in the Marvel Universe can!

Plus: Who is Devil Girl and Moon Dino?!?

