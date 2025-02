Tra le uscite Planet Manga del 6 febbraio 2025 troviamo, sulla scia del successo dell’anime proposto da Netflix, la Discovery Edition, al prezzo di un euro, di Sakamoto Days 1.

Inoltre continuano titoli come Gokurakugai (con il secondo volume, anche in edizione variant), Host Club: Amore in Affitto – Double Edition, Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition e Yawara!, mentre si conclude con il terzo volume Yomotsu Hegui – Il Frutto del Regno dei Morti.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 6 febbraio 2025.

Le uscite Planet Manga del 6 febbraio 2025

Sakamoto Days 1

Discovery Edition

1,00 €

UN PERFETTO MIX DI AZIONE, COMMEDIA E SORPRESE A GETTO CONTINUO

Se ti chiami Taro Sakamoto il passato tornerà di continuo bussare con prepotenza alla porta. D’altronde non è facile per un killer appendere le armi al chiodo. È più facile che al muro parecchia gente voglia appenderci te: nemici, ex colleghi e a volte perfino… tua moglie! Non perdere l’occasione di acquistare ad appena 1 euro il primo numero con cover variant della trascinante serie di Yuto Suzuki!

Yawara! 15

15,00 €

BASTA UN ATTIMO DI DISTRAZIONE… NEL JUDO, COME NELLA VITA!

Hanazono farebbe di tutto per mostrarsi degno di stare assieme all’adorata Fujiko… anche se questo significa allenarsi alla morte con Yawara e dannarsi l’anima per vincere la sua prima gara. Riuscirà a prevalere contro l’imbattibile Inagaki?

Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition 7

7,50 €

A UN PASSO DALLA MORTE

Per Rei rimane un ultimo avversario da sconfiggere: Yuda della Stella della Malìa. E non andrà meglio a Ken, costretto a vedersela con un nemico sul quale le tecniche del maestro di Hokuto non sembrano avere effetto…

Host Club: Amore in Affitto – Double Edition 3

14,90 €

UN TERZO NUMERO CHE BRUCIA DI PASSIONE

Continuano le folli giornate di Haruhi all’Host Club, fra sentimenti non corrisposti, ritorni di fiamma, scenate di gelosia e le macchinazioni del genio del male Kyoya. Ma come sono riusciti gli studenti a ricostruire Venezia in una palestra della scuola?!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Yomotsu Hegui – Il Frutto del Regno dei Morti 3

7,00 €

IL MONDO SULL’ORLO DELL’ABISSO

SI CONCLUDE IL NUOVO HORROR DELL’AUTORE DI GREEN BLOOD E MOGLIE DI UNA SPIA

Ren e Nawa lottano per far tornare umani coloro che hanno ottenuto l’immortalità tramite il frutto Yomotsu Hegui. Durante lo scontro con Yue, il re degli immortali, viene rivelata l’origine di tutto, quattromila anni fa. Con uno scontro pieno di colpi di scena termina il conflitto fra umani, immortali… e la Morte!

Gokurakugai 2

Collana Japan 181

5,20 €

Gokurakugai 2

Variant

Collana Japan 181

7,90 €

COSA SI CELA TRA LE OMBRE?

I mediatori di Gokurakugai sono sulle tracce del serial killer che sta terrorizzando la città. Di fronte al tempio in cui è stata ritrovata una delle vittime, Alma incontra un ragazzo apparentemente innocuo, ma che sembra nascondere qualcosa…