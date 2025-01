Sakamoto Days batte il record di streaming di una serie originale Netflix

L’adattamento anime del manga Sakamoto Days, di Yuto Suzuki, realizzato dallo studio di animazione TMS Entertainment, continua a dominare su Netflix. E lo fa battendo un record importante. Il nuovo anime ha debuttato solo poche settimane fa e sono disponibili solo tre episodi al momento, ma è rapidamente salito nella Top 10 degli show più popolari della settimana su Netflix. Attualmente si trova al quarto posto ma in soli tre episodi ha battuto un record incredibile.

Sakamoto Days segue gli eventi di Taro Sakamoto, un sicario in pensione che vuole solo gestire un minimarket con la moglie e la figlia. Ma, dopo uno scontro con la mafia, Sakamoto deve usare metodi non letali per eliminare gli assassini che cercano di reclamare la taglia di 1 miliardo di yen sulla sua testa. Sakamoto Days ha diviso il fandom per quanto riguarda l’adattamento anime. E nonostante questo, l’anime ha battuto un importante record di Netflix.

Secondo i dati pubblicati da Netflix, Sakamoto Days è l’anime originale più visto di Netflix da quando ha iniziato a segnalare cifre di spettatori settimanali. La prima stagione di Sakamoto Days ha totalizzato 8,6 milioni di visualizzazioni dal suo debutto l’11 gennaio. Ciò lo rende l’anime più popolare di Netflix fino ad oggi, battendo la seconda stagione di Baki Hanma, che ha ottenuto 6 milioni di visualizzazioni. Al contrario, la seconda parte della seconda stagione di Record of Ragnarok, che ha battuto Demon Slayer per spettatori sulla piattaforma nel 2023, ha debuttato nell’estate del 2023 con 3 milioni di visualizzazioni. È importante notare che Sakamoto Days ha battuto entrambe queste serie anime, che hanno conquistato fan fedeli con le loro stagioni di debutto.

Nonostante la sua apparente popolarità su Netflix, Sakamoto Days non è un grande successo tra i fan del manga di Yuto Suzuki. Prima che la serie venisse rilasciata, i fan hanno contestato il materiale promozionale, criticando lo stile e la qualità dell’animazione di TMS Entertainment, così come il cast del doppiaggio.

Il primo episodio dell’anime ha conquistato comunque molti fan, e questo vanta un modesto punteggio di 7,96 su MyAnimeList da 26.128 utenti. Quindi ci sono ancora alcuni fan del manga delusi dall’adattamento anime.

Fonte – Comicbook