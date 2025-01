Sakamoto Days: l’episodio di debutto dell’anime domina Netflix

Quando Netflix ha annunciato che avrebbe lanciato Sakamoto Days, i fan sapevano che il servizio di streaming avrebbe continuato a prendere sul serio il suo posto nelle guerre degli streaming di anime. Sakamoto Days è da tempo uno dei manga di Shonen Jump più grandi che i fan speravano di vedere sul piccolo schermo e i numeri non mentono. Con due episodi dell’adattamento anime già in cantiere per la prima stagione di Sakamoto Days, Netflix ha confermato quanto bene la serie televisiva abbia avuto finora e i numeri potrebbero essere sufficienti a sorprenderti. Chiaramente, il clan Sakamoto ha un sacco di successo.

Proprio come Dandadan, i fan degli shonen hanno dovuto aspettare anni per vedere Taro Sakamoto portato sul piccolo schermo, ma l’attesa ne è valsa la pena. Portato in vita dallo studio TMS Entertainment, il materiale di partenza è stato originariamente forgiato dal mangaka Yuto Suzuki nel 2020 e ha continuato a pubblicare nuovi capitoli fino ad oggi. Al momento, la serie ha all’attivo cento novanta capitoli, il che significa che mancano solo poche settimane all’uscita del duecentesimo capitolo di Sakamoto Days. Questo fatto significa che se la serie shonen continua a cavalcare l’onda della sua popolarità, i fan degli anime potrebbero vedere altre stagioni e/o film nel futuro del franchise.

Dal suo debutto su Netflix, Sakamoto Days ha ottenuto 8,6 milioni di visualizzazioni, diventando il secondo programma televisivo non in inglese. L’anime incentrato su Taro Sakamoto e la sua famiglia avrebbe raggiunto il primo posto se non fosse stato per il colosso che è la seconda stagione di Squid Games. Il numero di ore che gli abbonati hanno guardato Sakamoto Days, secondo Netflix, è di oltre 7,7 milioni in totale, grazie agli episodi anime che hanno una durata di circa trenta minuti.

Per quanto riguarda ciò che è stato visto finora in Sakamoto Days, la serie ha visto l’ex assassino diventato proprietario di un minimarket Taro tentare di vivere una vita normale. Senza alcuna colpa da parte sua, viene nuovamente trascinato nella vita grazie all’arrivo del killer sensitivo Shin Asakura. Sfortunatamente per Taro, sebbene sia ancora una potenza, non può più togliere una vita perché la promessa fatta all’amore della sua vita glielo proibisce. Fortunatamente, il personaggio principale e Shin come suo nuovo “spalla” hanno ancora la stoffa per superare le grandi sfide che gli vengono lanciate, almeno per ora.

Netflix ha avuto un grande successo ultimamente con gli adattamenti live-action di One Piece e Avatar: The Last Airbender. Mentre la piattaforma non ha confermato se faranno lo stesso con Sakamoto Days, la premessa si presta a diventare anche una storia del “mondo reale”. Dal momento che il Giappone spesso crea progetti live-action propri, come dimostrano i recenti Cells At Work e Tokyo Revengers, sarà interessante vedere quale mercato sarà il primo a decidere se realizzare un Taro live-action.

Fonte – Comicbook