Hajime no Ippo: Netflix pubblica altre due serie

I fan di Hajime no Ippo hanno finalmente un motivo per esultare: Netflix ha aggiunto due delle serie sequel del leggendario anime di boxe alla sua piattaforma. Basato sul manga di successo e di lunga data di George Morikawa, Hajime no Ippo è un pilastro del genere sportivo, con combattimenti realistici e una narrazione avvincente. Ora, i fan potranno seguire il viaggio di Ippo Makunouchi in modo più semplice, grazie all’arrivo di Hajime no Ippo: New Challenger e Hajime no Ippo: Rising, integrate come stagioni della serie originale.

Hajime no Ippo: New Challenger e Rising disponibili su Netflix

Secondo Anime News Network, Netflix ha aggiunto le prime due serie sequel alla sua libreria. Tuttavia, piuttosto che presentarle con titoli separati, le ha raggruppate come nuove stagioni sotto la serie originale.

Hajime no Ippo: New Challenger, rilasciata nel 2009, riprende le vicende di Ippo Makunouchi dopo aver conquistato il titolo di campione giapponese dei pesi piuma. In questa stagione, Ippo punta a superare il suo eterno rivale, Ichiro Miyata, mentre il leggendario Takamura si prepara a sfidare il campione mondiale Brian Hawk. Con 26 episodi, la serie approfondisce non solo le lotte personali di Ippo, ma anche l’evoluzione dei suoi compagni di palestra.

Hajime no Ippo: Rising, invece, arriva nel 2013 con una stagione di 25 episodi. Qui, Ippo difende il suo titolo contro sfidanti sempre più temibili, mentre Takamura continua a collezionare successi, puntando a un secondo titolo mondiale WBC. Anche Aoki, uno dei personaggi secondari più amati, ha il suo momento di gloria lottando per il titolo dei pesi leggeri.

L’anime di boxe più realistico di sempre

Ciò che rende Hajime no Ippo così unico è il suo realismo. Nonostante l’animazione spettacolare e i momenti carichi di adrenalina, le tecniche presentate sono autentiche e derivano dal mondo reale della boxe. Il protagonista, Ippo, padroneggia mosse fondamentali come il jab, il cross e il gancio prima di sviluppare la sua celebre Dempsey Roll, ispirata alla reale tecnica del pugile Jack Dempsey.

Questo livello di autenticità si deve al creatore George Morikawa, che gestisce una vera palestra di boxe a Tokyo, la JB Sports Gym, il cui design richiama la Kamogawa Boxing Gym dell’anime. Il legame tra la serie e il mondo reale si riflette anche nei personaggi: ogni rivale di Ippo è sviluppato con cura, rendendo ogni incontro una sfida emotiva oltre che fisica.

Un’opportunità imperdibile per i fan

Con l’aggiunta di New Challenger e Rising, Netflix offre ai fan un’opportunità rara per rivivere uno degli anime sportivi più iconici della storia. Anche se la piattaforma non include ancora tutti gli OVA e gli extra della serie, questa è sicuramente una tappa importante per rendere Hajime no Ippo più accessibile a una nuova generazione di spettatori.

Che siate appassionati di boxe o semplicemente alla ricerca di una storia di crescita personale e determinazione, Hajime no Ippo è un viaggio che vale la pena intraprendere. Ora, con Netflix, l’anime è a portata di mano per chiunque voglia scoprire (o riscoprire) questo classico intramontabile.

