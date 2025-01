Marco Strignano Autori: Yuto Sano Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 5,20 Rilegatura: Brossurato fresato Pagine: 184 Formato: 11.5X17.5 Data di pubblicazione: 31 ottobre 2024

La casa editrice italiana Planet Manga ha lanciato per il mese di ottobre un manga decisamente interessante e da tenere d’occhio, poiché caratterizzato da un’ottima fusione di azione, soprannaturale e mistero, con prospettive di crescita e sviluppi futuri davvero promettenti. Stiamo parlando di Gokurakugai, una vera e propria Hit di Shueisha finalmente arrivata in Italia e pronta per occupare un posto sugli scaffali dei lettori italiani. Originariamente concepito come one-shot, Gokurakugai successivamente ha debuttato sulle pagine della rivista Jump SQ.Rise a inizio 2020 e ha conquistato tutti i lettori del Paese del Sol Levante. Le vicende si concentrano sui protagonisti Tao e Alma, che gestiscono la Gokurakugai Troubleshooter Agency, un’agenzia di “risoluzione dei problemi”, a Gokurakugai. Si tratta di un quartiere popolare popolato da umani e uomini-bestia. Il duo accetta lavori saltuari, come casi di persone scomparse e recupero di prove incriminanti per uomini d’affari. Il malessere in città aumenta con l’aumento delle sparizioni e il ritrovamento di cadaveri di animali sfigurati. Mentre indagano sulle sparizioni, il duo viene attaccato da delle bestie note come Maga, ossia mostri che un tempo erano umani.

Gokurakugai – RECENSIONE

Gokurakugai è un manga shonen d’azione serializzato in Giappone dal 2022 e tutti i capitoli pubblicati finora sono raccolti in 4 volumi. La casa editrice italiana Planet Manga ha rilasciato il primo volume in Italia che presenta solo 3 capitoli, ma che permettono ai lettori di immergersi in un’avventura ricca di azione intensa. Fin dalle prime pagine del primo capitolo, i lettori si ritrovano a scoprire il quartiere di Gokurakugai, che appare molto colorato e vivace ma anche pericoloso e ricco di insidie per chi ci abita. Di fatti in questo quartiere l’aria che si respira è piuttosto tesa in quanto si registrano continuamente strane sparizioni di bambini, adulti e anziani senza distinzione, il che getta tutti nel panico. A dare speranza agli abitanti di questo quartiere ci pensano i due protagonisti Tao e Alma. I due sono mediatori professionisti, il cui compito principale è ripulire il quartiere da demoni noti come Maga. Alma si presenta come il classico personaggio shonen, sempre affamato e dal cuore d’oro e pronto a tuffarsi a capofitto in ogni situazione di emergenza, senza pensare troppo sul da farsi. A compensare questo suo aspetto ci pensa Tao, che al contrato è silenziosa, riflessiva e apparentemente insensibile ai drammi dei loro clienti.

In tutti i tre capitoli del primo volume di Gokurakugai ci sono casi differenti che iniziano e si concludono nello stesso capitolo. In questo modo i lettori possono concentrarsi più facilmente sulle caratteristiche dei personaggi senza lasciarsi troppo distrarre dalla trama. A tenere alta l’attenzione dei lettori sono i personaggi secondari, le cui strade si intrecciano con quelle di Tao e Alma che a loro volta decidono di aiutarli a risolvere le proprie difficoltà e traumi. E’ quello che accade nel primo e nel secondo capitolo, in cui i protagonisti incontrano due ragazzini coraggiosi, Luka Kiyomine e Isato. Il primo vuole ritrovare il suo migliore amico scomparso dal nulla, mentre il secondo vuole semplicemente commemorare la memoria del suo defunto nonno. In questi casi viene alla luce la causa reale di queste misteriose scomparse e la vera natura di Alma, che sono collegate tra loro.

Il vero pericolo di Gokurakugai ha un nome, ossia Maga. Sono dei demoni che riportano in vita i defunti e sono costretti a cibarsi di esseri viventi, tra cui esseri umani, per sopravvivere e il lavoro di Alma e Tao è impedire che ciò accada e quindi di sterminare tutti questi mostri. Solo Alma può farlo, in quanto è per metà umano e metà Maga. Infatti ha la capacità di trasformarsi e di eliminare facilmente tutti i demoni che incontra, supportato da Tao che con dei proiettili speciali abbatte questi Maga.

La trama principale di Gokurakugai emerge solo nella parte finale del terzo capitolo del volume, con l’introduzione di un villain che solleva alcuni interrogativi e questioni misteriose sulla città. Se da un lato questa scelta permette ai lettori di conoscere bene i protagonisti, dall’altro potrebbe rendere la lettura del manga prevedibile, ma ciò non toglie la buona qualità di Gokurakugai.

Gokurakugai potrebbe essere la scelta giusta per tutti i lettori appassionati di Chainsaw Man, in quanto lo stile di disegno ricorda un pò quello di Tatsuki Fujimoto e soprattutto per un dettaglio riguardante Alma. Infatti per sbloccare il suo potere da demone deve esattamente tirare un gancio situato al centro del suo petto, esattamente come fa Denji per richiamare le sue motoseghe.