Le uscite J-POP Manga del 16 aprile 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 16 aprile 2025 arriva Love is an illusion!, una piccante commedia Boy’s Love ambientata nell’Omegaverse e approdata su carta dopo lo strepitoso successo sul web!

Hye-sung è da sempre convinto di essere un Alpha, ma un giorno la sua vita viene completamente sconvolta da una scoperta terribile: in realtà è un Omega! La verità è dura da accettare e Hye-sung non si dà per vinto, nonostante la frustrazione e il desiderio che lo attanagliano ogni volta che incontra Dojin, un Alpha che non sopporta gli Omega. Una storia d’amore intensa e focosa, dove gli opposti si attraggono legandosi indissolubilmente.

La testata online CBR ha incluso Love is an Illusion! nella lista dei 40 manhwa che tutti i fan di BL dovrebbero leggere per “le bellissime immagini in bianco e nero, personaggi esilaranti e scene incredibilmente audaci”. Un titolo a cui non potrà resistere chi ama la scena Boy’s Love coreana!

A partire dal 15 aprile approdano in libreria, fumetteria e in tutti gli store online i primi due volumi, raccolti in box, di questa nuova hit di Lezhin, l’editore di Killing Stalking, BJ Alex e Painter of the night! I successivi volumi della serie usciranno a due a due in cofanetto a cadenza bimestrale.

Secondo volume in arrivo per La mia Senpai è un ragazzo e Veil, torna anche Kowloon Generic Romance con il volume 10 e il volume 1 in edizione variant!

Presto disponibili anche Fall in Love, You false Angels 1, First Kiss, Initial D 14 e molto altro.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 16 aprile.

Love is an Illusion! Box 1 (Vol. 1-2)

Fall in Love, You false Angels 1

First Kiss

Initial D 14

Kakegurui Twin 15

Killing Stalking Stagione I Box Vol. 1-4

Kingdom 68

Kowloon Generic Romance 1 – Ed. Variant

Kowloon Generic Romance 10

La mia Senpai è un Ragazzo 2

Shimazaki nella terra della pace 4

Veil 2

USCITE DIGITALI

Fall in Love, You false Angels 1

First Kiss

Initial D 14

Masurao 5-6

The Climber 11-12

Veil 2

RISTAMPE