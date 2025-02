Krypto: The Last Dog of Krypton, il miglior amico del (super)uomo

La DC ha annunciato una nuova miniserie a fumetti DC All In di cinque numeri, Krypto: The Last Dog of Krypton dello scrittore Ryan North e dell’ disegnatore Mike Norton, nell’ambito del piano editoriale “Summer of Superman”. Krypto: The Last Dog of Krypton debutterà il 18 giugno 2025 e offrirà una visione commovente e sincera dell’umanità, buona e cattiva, attraverso gli occhi empatici dell’outsider per eccellenza: un povero cane smarrito che, guardacaso, ha dei superpoteri.

Ryan North ha spiegato così le sue idee per la miniserie:

“L’origine di Krypto è sempre stata realizzata a un livello piuttosto generico. Il cagnolino parte da Krypton, finisce sulla Terra e aiuta Superman a combattere il crimine. L’opportunità di definire davvero Krypto, di mostrare cosa avrebbe passato un piccolo cane smarrito se fosse atterrato da solo su uno strano mondo alieno chiamato Terra, era davvero allettante. Inoltre, mi sono innamorato dell’idea di trattare Krypto come il vero cane che è: non parla, e non imbrogliamo nemmeno leggendo i suoi pensieri nei balloon. L’arte di Mike Norton cattura esattamente ciò che deve essere “detto” in ogni scena. Krypto ci dice chi è e come si sente come fanno tutti i cani: attraverso le sue espressioni e il suo comportamento, attraverso il linguaggio del corpo, i latrati, le coccole, le leccate e i sospiri. I cani sono alcuni degli animali più espressivi e noi li amiamo assolutamente, e volevo raccontare una storia che catturasse e onorasse davvero questi animali e in particolare Krypto”.

Mike Norton è entusiasta del progetto:

“Sono sempre pronto a disegnare più cani nei fumetti! Krypto è un progetto da sogno!”.

Krypto: The Last Dog of Krypton gets a new mini-series from Ryan North and Mike Norton. The series debuts on June 18th! — DCUWORLD (@dcuworld.bsky.social) 21 febbraio 2025 alle ore 04:20

Krypto: The Last Dog of Krypton inizia il viaggio di Krypto sul pianeta Krypton. Jor-El e Lara stanno lavorando a una nave in grado di mantenere in vita qualcuno nello spazio interstellare, ma quando il loro primo test, con Krypto all’interno, va catastroficamente male, il cane viene dato per disperso. A loro insaputa, Krypto e la sua navicella sono semplicemente entrati in un’inaspettata porta spazio-temporale e giorni dopo, dal suo punto di vista, anche se in tempo reale sono passati decenni, Krypto atterra sulla Terra.

Nei cinque numeri di Krypto: The Last Dog of Krypton, Krypto esplora la Terra alla ricerca della sua famiglia. Trovandosi perso e solo sul nostro mondo alieno – e con nuovi strani superpoteri che si stanno rapidamente manifestando – Krypto inizia a viaggiare per lo strano pianeta in cui si trova, sempre sulle tracce del suo amico perduto: Kal-El, un essere ora meglio conosciuto come Superman.

Look, up in the sky! It’s a bird! It’s a plane! No, it’s me and Mike Norton who making a KRYPTO THE SUPERDOG comic!! It’s a sweet origin for the li’l guy that treats him like a real dog, all alone on a strange alien world called “Earth” ❤️🐶❤️ www.dc.com/blog/2025/02… — Ryan North (@ryannorth.ca) 21 febbraio 2025 alle ore 02:49

North ha continuato:

“Ogni numero di questa miniserie è un racconto completo, che si combina per raccontare la storia completa di Krypto il Supercane. Nel corso di queste storie vediamo Krypto affrontare uno strano mondo nuovo. Viaggia di città in città, incontrando e facendo amicizia con le persone, a volte aiutando a risolvere i loro problemi – e a volte trovando i suoi problemi. È un cane molto buono.

Anche di fronte al male, Krypto non perde mai la speranza”, ha concluso North. “È forte e coraggioso, talmente coraggioso da essere gentile.”