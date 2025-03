Kevin Smith, Al Ewing e Chip Zdarsky in Giant-Size Amazing Spider-Man

Quest’estate si celebra tutto ciò che è Marvel con GIANT-SIZE AMAZING SPIDER-MAN, un one-shot unico nel suo genere che riunisce grandi talenti per raccontare una serie di storie che abbracciano il mito Marvel! Perfetta sia per i fan che per i nuovi lettori, questa straordinaria raccolta di storie inedite racchiude il cuore della narrazione Marvel, il tutto raccontato attraverso la visione di alcuni dei più grandi creatori del settore!

Innanzitutto, Kevin Smith fa il suo trionfale ritorno alla Marvel, collaborando con Giuseppe Camuncoli per una storia di Spider-Man e Fantastici Quattro che vi farà battere il cuore all’impazzata e vi farà male ai fianchi per quanto state ridendo. E come se non bastasse, Al Ewing e Mark Buckingham danno vita a un’avventura decennale con Spider-Man e alcuni dei suoi migliori amici! E se ancora non bastasse, Chip Zdarsky e Cafu introducono un nuovo personaggio che avrà un ruolo importante nel prossimo futuro!

This June, experience #MarvelComics‘ ‘Giant-Size Amazing Spider-Man’ #1, a must-have one-shot spanning the Marvel Universe and featuring all-star creators including Kevin Smith, Al Ewing, Chip Zdarsky, Mark Buckingham, and more! 🎨 Cover: @GregCapullo pic.twitter.com/tGXmpmWyhI — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) March 19, 2025

“Tutti parlano sempre di GIANT SIZE X-MEN di qua, GIANT-SIZE X-MEN di là… E io non ne posso più, così abbiamo messo insieme l’albo GIANT-SIZE migliore e più bello di sempre.

Kevin Smith e Giuseppe Camuncoli realizzano un classico istantaneo! Al Ewing e Mark Buckingham usano Spidey come prisma per l’intero Universo Marvel e la sua storia! Chip Zdarsky e Cafu vi propongono il nuovo personaggio Marvel più cool degli ultimi tempi, che mette in crisi Spidey! E non è tutto! C’È ANCHE…”

Questo è ciò che ha dichiarato l’editor ragnesco Nick Lowe prima di essere interrotto per aver spoilerato troppo, riferendosi allo storico GIANT-SIZE X-MEN #1 del 1975, l’albo che ha introdotto la seconda formazione degli X-Men che quest’anno compie 50 anni e che viene celebrato con una serie di uscite speciali degli X-Men.