Giant-Size X-Men, Ms Marvel ripercorre la storia dei mutanti

Da 50 anni, GIANT-SIZE X-MEN (1975) #1 è considerato uno dei momenti più importanti della storia della Marvel, che ha rimodellato gli X-Men per sempre. Ora, la Marvel celebra questa pietra miliare con un nuovissimo evento in cinque parti che abbraccia le più grandi epoche dell’umanità mutante!

Dalla comparsa di Krakoa in GIANT-SIZE X-MEN #1 a DAYS OF FUTURE PAST, AGE OF APOCALYPSE, HOUSE OF M e THE DARK PHOENIX SAGA, la storia ha plasmato – e sconvolto – gli X-Men più volte. Ma se quei momenti nascondessero segreti più profondi? E se il passato potesse essere riscritto?

Gli acclamati sceneggiatori X Collin Kelly e Jackson Lanzing (NYX)uniscono le forze con artisti superstar, tra cui il leggendario X-artist Adam Kubert, per una saga epica che porta i fan in un viaggio allucinante attraverso i più grandi eventi degli X-Men, rivelando misteri a lungo sepolti e segreti che definiranno il futuro dei mutanti Marvel! Ognuno dei cinque one-shot contiene anche una storia d’appendice di Revelations, realizzata da creatori degli X-Men passati e presenti, che svela momenti nascosti che modificheranno il futuro degli X-Men! I fan potranno assaporare uno speciale preludio all’evento prendendo il FREE COMIC BOOK DAY 2025: FANTASTIC FOUR/GIANT-SIZE X-MEN #1 il 3 maggio.

See the ‘Giant-Size X-Men’ Checklist and read more now ❌ ⬇️ https://t.co/9NrrhB95J5 pic.twitter.com/dPWPNxzKFT — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) February 19, 2025

Il passato non è ancora definito. Il futuro è in bilico. E la storia degli X-Men non sarà più la stessa!

Da quando ha scoperto di essere una mutante, Kamala Khan ha cercato di bilanciare la sua vita precedente come Ms. Marvel con il suo ruolo di leader nella nuova comunità – ma la sua identità conflittuale ha avuto un profondo costo personale.

Ora, trascinata nel lontano passato da un criminale squilibrato con profondi legami con la storia dei mutanti, Ms. Marvel assisterà all’iconica nascita degli Uncanny X-Men e al loro primo incontro con Krakoa da una prospettiva tutta nuova e tutta diversa. Ma quando la storia inizia a cambiare… riusciranno Kamala Khan o gli stessi X-Men a sopravvivere all’esperienza? In più, una STORIA DI REVELATIONS di Al Ewing e Sara Pichelli che introduce l’X-Man che non è mai stato!