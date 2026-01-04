Il ragazzo e l’airone arriva in prima visione su Rai 3

Dopo essere arrivato al cinema, Il ragazzo e l’airone sarà finalmente trasmesso anche in televisione. Il lungometraggio arriverà finalmente in tv lunedì 5 gennaio alle 21:20 su Rai 3, doppiato in italiano. Un’ottima occasione per chi non l’ha visto al cinema o per chi vuole rivederlo a casa, prendendosi tutto il tempo per gustarsi ogni scena e ogni dettaglio dell’animazione.

Il film, arrivato nei cinema italiani a gennaio 2024 grazie a Lucky Red, ha catturato subito l’attenzione di pubblico e critica. Per tanti è stato un momento speciale, soprattutto perché è stato presentato come il possibile saluto definitivo di Miyazaki al cinema. Rivederlo ora significa tornare nel suo mondo fatto di emozioni, magia e immagini incredibili, proprio come quando lo si scoprì per la prima volta. Un’idea che ha reso l’uscita ancora più carica di significato per chi è cresciuto con i suoi film. A rendere tutto ancora più memorabile è arrivato poi l’Oscar 2024 come Miglior Film d’Animazione, un traguardo enorme che ha riportato Miyazaki sul palco più importante del cinema mondiale, a distanza di oltre vent’anni da La città incantata.

La storia segue Mahito, un ragazzo che, dopo la morte della madre durante i bombardamenti su Tokyo, si trasferisce in campagna insieme al padre. Qui si trova ad affrontare una nuova vita e un nuovo equilibrio familiare, segnato dal matrimonio del padre con la sorella della madre scomparsa. In questo momento di fragilità, Mahito incontra un airone parlante che lo conduce verso un mondo misterioso e simbolico, promettendogli la possibilità di rivedere la madre. Da qui prende forma un viaggio che mescola realtà e fantasia, dolore e crescita, in perfetto stile Ghibli.

La messa in onda su Rai 3 rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza culturale del film, che continua a trovare spazio anche al di fuori delle sale. Un appuntamento da segnare, soprattutto per chi ama il cinema d’animazione capace di parlare a tutte le età, senza bisogno di effetti facili o spiegazioni forzate.