Hulk spacca tutto nella nuova miniserie Smash Everything

Marvel Comics ha annunciato Hulk: Smash Everything, una miniserie esplosiva di cinque numeri che debutterà il prossimo 3 dicembre, firmata dal talentuoso Ryan North e dall’artista italiano Vincenzo Carratù. Questa nuova avventura promette di essere la prova di forza definitiva per il Golia Verde, spingendo il personaggio oltre i limiti della realtà stessa.

Ryan North, scrittore canadese di 44 anni, porta alla Marvel una lunga esperienza nel mondo dei fumetti. Dopo essersi fatto notare tra i lettori con The Unbeatable Squirrel Girl ha conquistato critica e pubblico con la sua attuale gestione dei Fantastici Quattro, che è sfociata anche nell’evento One World Under Doom che sta dominando le pagine del Marvel Universe. Il suo approccio al medium fumettistico, che combina umorismo intelligente e narrazione profonda, ha già valso al creatore di Dinosaur Comics numerosi premi Eisner e Harvey.

Al suo fianco troviamo Vincenzo Carratù, artista che sta già lasciando il segno nel panorama Marvel con lavori su Psylocke e Dracula: Blood Hunt. L’artista italiano si dice entusiasta di poter esplorare la psicologia complessa di Bruce Banner: “Penso che la mente di Bruce sia una delle più affascinanti dell’Universo Marvel. Da quando Peter David ha introdotto le sue personalità multiple, Hulk è stata una costante riscoperta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marvel Comics (@marvelcomics)

Hulk: Smash Everything non sarà la solita storia del Golia Verde. Come suggerisce il titolo, questa miniserie metterà alla prova il famoso slogan “Hulk è il più forte che ci sia” in modi mai visti prima. La domanda centrale è tanto semplice quanto rivoluzionaria: Hulk è davvero più forte di tutto? Dinosauri, pianeti, gravità, forze cosmiche – ogni cosa diventerà un potenziale avversario.

North promette che la serie “va in luoghi assurdi che prometto non vi aspettate (e uno, se mi conoscete, che vi aspettate)”, lasciando intendere sorprese narrative che sfrutteranno la sua peculiare sensibilità creativa (e dato la passione di North per i dinosauri, aspettiamoci una scorribanda nella Terra Selvaggia). Le battaglie di Hulk cresceranno esponenzialmente nel corso dei cinque numeri, fino a farlo combattere attraverso il cosmo e oltre i confini della realtà stessa.

Nonostante l’apparente semplicità del concept “spaccare tutto”, Carratù assicura che ci sarà spazio per l’introspezione: “Chi tra noi, in un momento di rabbia, non ha mai pensato di spaccare tutto? Esploreremo questo aspetto della sua identità e questa volta gli daremo libero sfogo”. La serie promette di raccontare “una storia piuttosto dolce su questo grande tizio verde”, bilanciando l’azione esplosiva con momenti di caratterizzazione profonda.

Hulk: Smash Everything, rappresenta anche un’alternativa, con un protagonista in versione più “classica”, alla serie regolare The Infernal Hulk di Phillip Kennedy Johnson, che continuerà parallelamente con le sue storyline. North sottolinea infatti che “Hulk è un personaggio perfetto, e Phillip Kennedy Johnson sta facendo cose incredibili con lui in Incredible/Infernal Hulk”.

Il primo numero sarà impreziosito da una cover principale di Adam Kubert, veterano artista Marvel noto per i suoi lavori iconici su Hulk e X-Men. Sono previste anche variant cover di Adi Granov e Luciano Vecchio.