Infernal Hulk: il Golia Verde e l’antico orrore che minaccia il Marvel Universe

La saga di Hulk, dopo le serie “Incredible” e “Immortal”, viene rilanciata in una nuova, terrificante era a partire da novembre 2025 con “Infernal Hulk”, la serie firmata dal visionario Phillip Kennedy Johnson e dalle matite incandescenti di Nic Klein, stesso team creatico dell’attuale Incredible Hulk. Una svolta che promette di ridefinire non solo le sorti del Golia Verde, ma l’intero Marvel Universe.

INFERNAL HULK. This November, the second act of my story with @nicklein.bsky.social begins. Full announcement tomorrow! #Hulk #IncredibleHulk #InfernalHulk #Marvel @marvelcomicshqs.bsky.social — Phillip Kennedy Johnson (@phillipkjohnson.bsky.social) 14 agosto 2025 alle ore 22:14

L’inizio di un’Età Oscura

Dopo l’epico scontro in “Incredible Hulk #30” contro la Primogenita – servitrice della Madre degli Orrori – nasce l’“Infernal Hulk”: dieci volte più mostruoso della creatura che abbiamo imparato a temere e amare negli anni.

Questo Infernal Hulk ha un solo obiettivo: scatenare una nuova “Age of Monsters”, trasformando eroi e villain in incubi viventi e gettando il mondo intero in un’epoca di orrore primordiale. Il Marvel Universe, letteralmente, non sarà mai più lo stesso. Neanche Bruce Banner, privato della sua potenza, intende però arrendersi e farà di tutto per fermare la sua nemesi infernale.

Horror cosmico: con Infernal Hulk la Marvel sale di livello

Il team creativo non ha nascosto le ambizioni di questa nuova run: “Ho promesso ai fan di Hulk il cambiamento più enorme e audace nella storia della serie, e il momento è arrivato”, dichiara Phillip Kennedy Johnson. “Con Infernal Hulk diamo inizio a una nuova normalità terrificante, non solo per Hulk ma per tutto l’universo Marvel”. Nic Klein aggiunge: “Infernal Hulk rappresenta il destino inevitabile di questo percorso narrativo. Ci abbiamo messo sangue, sudore e lacrime e non vediamo l’ora di scoprire le reazioni dei lettori”.

Le prime immagini promozionali mostrano un Hulk spaccato da una gigantesca frattura che, da vicino, sembra un fiume di energia gamma incandescente. Da lontano, però, è evidente che si tratta del corpo devastato e demoniaco del nuovo Infernal Hulk.

INFERNAL HULK #1. The next horrifying chapter of our Hulk story continues on November 26th from Marvel Comics. And no corner of the Marvel Universe will be left unscathed by the time this is done. Art and letters by Nic Klein, Matt Wilson, and Cory Petit. DO NOT MISS. — Phillip Kennedy Johnson (@phillipkjohnson.bsky.social) 15 agosto 2025 alle ore 21:09

Cosa aspettarsi da questa nuova era

La Marvel ha alzato il tiro anche sul fronte delle minacce: “Ci saranno mostri peggiori e più potenti di qualsiasi cosa mai vista, creature con origini che risalgono ai primordi della Terra. Nessun angolo del Marvel Universe resterà intatto alla fine di questa saga” promette Johnson.

La serie promette atmosfere horror come quelle di “Immortal Hulk”, ma con un impatto ancora più massiccio sull’intero cosmo Marvel. Personaggi e luoghi iconici rischiano di essere stravolti per sempre, in una corsa contro il tempo per fermare la conquista del Male più antico.