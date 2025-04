Godzilla distrugge il Marvel Universe!

Grazie a un’entusiasmante collaborazione tra Marvel Comics e Toho International, la sussidiaria dello studio giapponese con sede negli Stati Uniti che ha dato vita al fenomeno globale Godzilla, quest’anno Godzilla ha fatto il suo ritorno ruggente nel Marvel Universe! Dopo una serie di one-shot che hanno attraversato la storia e che hanno visto Godzilla combattere contro vari eroi Marvel, l’epica resa dei conti che i fan stavano aspettando arriverà a luglio in GODZILLA DESTROYS THE MARVEL UNIVERSE.

Annunciata su The Wrap, GODZILLA DESTROYS THE MARVEL UNIVERSE sarà una miniserie evento di cinque numeri scritta dallo scrittore superstar Gerry Duggan e disegnata dall’acclamato artista Javier Garrón. Con il destino del mondo in bilico, Godzilla si scontra con la forza combinata dell’intero Marvel U/niverse!

Con un cast di iconici eroi e cattivi Marvel e con momenti sconvolgenti come il faccia a faccia tra un Kaiju senza età e un antico Celestiale, un orribile simbionte che si lega al Re dei Mostri e una battaglia sconvolgente tra Hulk e Godzilla, si preannuncia una saga esplosiva che entrerà nella storia della cultura pop!

Kristin Parcell, General Manager di Toho International, ha dichiarato:

“Godzilla è sempre stato una forza della natura implacabile, e combattere contro le icone dell’Universo Marvel è il modo perfetto per celebrare i 70 anni del Re dei Mostri! La nostra continua collaborazione con la Marvel, che porta Godzilla nel vasto Universo Marvel, garantisce un’esperienza impareggiabile ed elettrizzante per i fan di entrambi i leggendari franchise”.

ATTENTA NEW YORK!

Un Godzilla precedentemente dormiente è stato risvegliato con rabbia e ha iniziato a tracciare un percorso di annientamento mentre gli Eroi più potenti della Terra si riuniscono per cercare di fermare la sua furia cataclismatica! Ma quando i loro sforzi congiunti non riescono a rallentare il Portatore di Distruzione, gli eroi della Terra sono costretti a compiere sforzi straordinari per cercare di abbattere Godzilla, anche unendo le forze con i cattivi più subdoli della Terra!

Ma sarà sufficiente a fermare Godzilla mentre attraversa l’Universo Marvel e si dirige verso la Dimensione Oscura e altri regni? Inoltre, come è collegato il Re dei Mostri al misterioso metallo Vibranio e cosa significa questo per il Wakanda? Di fronte a una forza della natura inarrestabile, l’Universo Marvel deve unirsi come mai prima d’ora in questa lotta sconvolgente per la sopravvivenza della Terra.

Gerry Duggan, che torna a scrivere il Re dei Mostri dopo GODZILLA VS HULK, ha commentato:

“Per me Godzilla è stato importante quanto i fumetti Marvel Comics. Mio padre amava guardare il baseball in TV e io speravo nei rinvii per pioggia in modo che le stazioni di New York trasmettessero un film di Godzilla. Quando ho scoperto che Godzilla era apparso nell’Universo Marvel, ho collezionato ossessivamente ogni numero. Non riesco a credere alla fortuna di poter contribuire alla tradizione di Godzilla che si scatena nell’Universo Marvel.

Questo è il più grande evento dell’estate e tutti stanno partecipando all’azione. Javier Garrón sta facendo il miglior lavoro della sua carriera e questo sarà un fumetto immortale. Preparatevi a correre per la vostra vita questo luglio!”.

Javier Garron da parte sua ha condiviso:

“È – scusate il gioco di parole – un’opportunità mostruosa di collaborare di nuovo con Gerry, non solo uno dei migliori scrittori di fumetti, ma l’unica persona che potrebbe rendere giustizia a questa storia con la sua sceneggiatura audace, selvaggia, estremamente divertente ed epica. Lasciare che nientemeno che il Re dei Mostri si liberi nell’Universo Marvel significa molto per me ed è tutto ciò che un creatore può chiedere a un fumetto. L’enorme portata! Il cast – tutti! La distruzione – tutto! È un conflitto senza esclusione di colpi e mi sto divertendo come un matto a creare scompiglio con Gerry e il resto della squadra”.

Mark Paniccia, editor del progetto, ha aggiunto:

“Nei nostri precedenti one shot, i fan hanno visto alcuni momenti selvaggi e inaspettati, ma vi prometto che Gerry lascerà tutti sbalorditi, scioccati e desiderosi di saperne di più con questa serie! È ricca di momenti esplosivi che sorprenderanno ed entusiasmeranno sia i fan di Godzilla che quelli della Marvel!”