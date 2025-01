Ecco finalmente il trailer di Daredevil: Rinascita

Dopo sette lunghi anni, Matt Murdock torna sugli schermi televisivi con Daredevil: Rinascita! Marvel Television ha infatti pubblicato il primo trailer della serie che arriverà su Disney+ il 5 marzo, e sarà la diretta continuazione della serie Daredevil originariamente proposta da Netflix (ma ora presente su Disney+) che ufficializzerà l’entrata dell’Uomo senza Paura nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo che il suo rilascio è stato rinviata a causa degli incendi nel sud della California, è finalmente arrivato l’attesissimo trailer di Daredevil: Rinascita, a sole 7 settimane dalla diffusione del primo episodio. Charlie Cox e Vincent D’Onofrio tornano nei rispettivi ruoli di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, e il trailer conferma che quest’ultimo si è candidato a sindaco di New York. Il trailer offre anche i primi sguardi ufficiali al supercriminale Muse, che arriva dalle storie di Daredevil del 2016-2018, e al supereroe White Tiger, alias Hector Ayala che sarà interpretato dal compianto Kamar de los Reyes (scomparso a fine 2023). Inoltre torna anche Jon Bernthal nei panni di Frank Castle, Punisher, che è stato anche protagonista anch’egli di una serie Netflix durata due stagioni.

“It’s not entirely unpleasant seeing you again.” Marvel Television’s all-new series #DaredevilBornAgain premieres March 4 at 6pm PT/9pm ET. Only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/gyRAGrV0uD — Daredevil (@Daredevil) January 15, 2025

Daredevil è stata la prima serie, e probabilmente la più apprezzata, a debuttare su Netflix nell’ambito della serie di contenuti Marvel proposti dallo streamer tra il 2015 e il 2019, prima che la fusione tra Marvel Studios e Marvel Television e il lancio di Disney+ concentrassero tutti i contenuti Marvel sotto un unico ombrello.

Il Matt Murdock/Daredevil di Cox è diventato rapidamente un beniamino del fandom del MCU e i fan si sono battuti affinché i Marvel Studios riportassero l’attore nei panni del supereroe dopo la cancellazione di Daredevil. Cox è finalmente tornato in Spider-Man: No Way Home del 2021, con Matt Murdock che appare come l’avvocato che assiste Peter Parker (Tom Holland) nelle sue difficoltà legali. In seguito è apparso nei panni di Daredevil nelle serie Disney+ She-Hulk: Attorney at Law e Echo , che hanno suggerito cosa ha fatto l’Uomo senza paura dopo la serie Netflix.

Sebbene i dettagli sulla trama di Daredevil: Rinascita rimangano in gran parte nascosti, nel novembre 2024 Cox aveva anticipato che “Matt, Foggy e Karen hanno trovato un buon ritmo” negli anni trascorsi dalla terza stagione. “Matt ha fatto pace con il suo ruolo di avvocato e di vigilante. Poi, naturalmente, la situazione precipita”, ha aggiunto l’attore. Lo showrunner di Rinascita, Dario Scardapane, che si è unito al progetto dopo un reset creativo, ha anche raccontato che inizialmente il revival doveva essere “più un legal procedural” prima che il cambiamento ai vertici della serie “lo riportasse verso una storia di crimine newyorkese basata sull’azione”. Scardane ha promesso ai fan che Daredevil: Rinascita “avrà il DNA del vecchio show di Netflix” e allo stesso tempo lo spingerà “verso qualcosa di molto nuovo”.