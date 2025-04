DUCKWEED: il nuovo manga di Sui Ishida debutta su Ultra Jump

Dopo aver conquistato milioni di lettori in tutto il mondo con Tokyo Ghoul e aver sperimentato nuove direzioni creative con Choujin X, Sui Ishida è pronto a tornare alla ribalta con una nuova opera: DUCKWEED. Questo inedito manga in due capitoli farà il suo esordio nel numero di maggio 2025 di Ultra Jump, rivista mensile edita da Shueisha, la cui uscita è prevista per il 18 aprile 2025.

Copertina e contenuti speciali

L’annuncio ha generato grande entusiasmo nella community manga, poiché DUCKWEED sarà protagonista assoluto del numero, guadagnandosi la copertina della rivista e una pagina introduttiva a colori, segno dell’importanza che l’editore attribuisce a questo nuovo progetto. Il nome di Ishida continua infatti ad attirare attenzione, e la sua capacità di costruire mondi narrativi intensi e carichi di simbolismo lo rende uno degli autori più attesi tra i fan del seinen contemporaneo.

Tematiche e aspettative

Non sono stati ancora rivelati dettagli ufficiali su trama, ambientazione o personaggi. Tuttavia, considerando le opere precedenti dell’autore e il suo stile distintivo, ci si aspetta una narrazione che esplori tematiche profonde e oscure, densa di riflessioni esistenziali, identità frammentate e dilemmi morali. Anche l’aspetto visivo promette di essere all’altezza della fama di Ishida, noto per la sua maestria nel combinare stile artistico e atmosfera narrativa.

Un nuovo passo nella carriera di Ishida

Sui Ishida continua a distinguersi come un autore capace di reinventarsi, mantenendo però intatto il suo stile narrativo raffinato e introspettivo. Dopo aver creato opere diventate veri e propri cult, Ishida sembra voler esplorare nuove tematiche e formati, scegliendo una struttura in due parti che potrebbe permettergli di sperimentare ancora di più a livello visivo e simbolico.

L’opera arriverà in Italia?

Sebbene non sia stata ancora annunciata un’edizione italiana, è probabile che DUCKWEED venga localizzato in futuro, soprattutto considerando la popolarità di Ishida anche nel nostro Paese. Per ora, i fan dovranno affidarsi alla versione originale su Ultra Jump.