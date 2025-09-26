Dragon Ball: novità dal produttore sulla serie

Nel corso degli ultimi giorni è stato pubblicato un opuscolo dedicato a Dragon Ball Daima, la serie anime inedita ispirata all’universo del compianto Akira Toriyama e da egli stesso ideata, all’interno del quale sono stati rivelati segreti e un’intervista.

Tanti sono stati gli interventi, fra cui un aggiornamento sulla serie direttamente dal produttore esecutivo della serie anime appena citata, nonchè fondatore di Capsule Corporation Tokyo, Akio Iyoku.

Il produttore esecutivo ha difatti rivelato nell’intervista che, all’indomani di Dragon Ball Daima, egli e lo staff hanno già ripreso a lavorare duramente per portare avanti il progetto.

Iyoku, coerentemente con la sua asserzione, invita gli appassionati ad attendere con ansia il futuro dal momento che la serie di Dragon Ball continuerà.

Parole di sicurezza e di fiducia da parte del produttore esecutivo, nonchè uno degli ultimi esponenti del settore che ha lavorato a stretto contatto con il maestro prima della sua triste dipartita.

Parole, dunque, da prendere sicuramente con la giusta cautela, dal momento che ad oggi non è previsto alcun nuovo progetto della serie, ma che fanno ben sperare.

Si ricorda, in più, che il manga di Dragon Ball Super è fermo da marzo 2024.

Sempre di recente lo storico editor di Dragon Ball, Kazuhiko Torishima, criticava aspramente l’elaborato di Dragon Ball Daima argomentando il suo giudizio, proponendo, inoltre, idee per un possibile prosieguo della serie. Cliccate qui per scoprire le possibili nuove idee.

Dragon Ball Daima è l’ultima interazione anime ispirata al grande franchise Dragon Ball realizzata per celebrare i 40 anni.

L’opera, scritta e immaginata da Akira Toriyama in persona così come i design dei personaggi principali provengono dal suo pugno, è andata in onda settimanalmente da ottobre 2024 a febbraio 2025 e in Italia è disponibile per la visione su Crunchyroll, Netflix e Anime Generation (Prime Video):