DC e Marvel crossover: Superman e Spider-Man ancora insieme nel 2026

DC Comics e Marvel Comics hanno ufficializzato la continuazione della loro collaborazione storica fino al 2026, con Superman e Spider-Man pronti a ritrovarsi per la prima volta dopo cinquant’anni in una doppia avventura crossover che celebra l’anniversario del loro leggendario primo incontro.

Il 2026 segnerà un momento cruciale per gli appassionati di fumetti con l’arrivo di due albi one-shot dedicati ai simboli assoluti delle due case editrici rivali.

La DC pubblicherà Superman/Spider-Man a marzo, seguito ad aprile da Spider-Man/Superman targato Marvel, riprendendo la formula vincente del crossover originale del 1976 che fece storia nel panorama fumettistico mondiale.

In molti si erano interrogati sul motivo dell’assenza di due personaggi così iconici tra i tanti che hanno affollato le pagine dei due albi dedicati all’incontro tra Deadpool e Batman, e qualcuno aveva giustamente intuito che li stavano preservando per un futuro crossover da protagonisti.

Così come Spider-Man e Superman, altri nomi assenti finora sono stati quelli di Wolverine, degli X-Men, della Justice League, degli Avengers, dei Titans, di Harley Quinn e tanti altri che a questo punto diventano i principali indiziati per eventuali successivi crossover.

DC and Marvel have announced there will be a Spider-Man/ Superman crossover next year! And to celebrate the 50th Anniversary, they will also publish the reprinted issues of •Superman vs. The Amazing Spider-Man #1-January 7,2026

•DC and Marvel Present: Superman and… pic.twitter.com/I41jlenPZi — DCU Updates (@dcuworld) October 2, 2025

Prima dei nuovi inediti, le due major prepareranno il pubblico con una doppia operazione nostalgica di grande impatto. Il 7 gennaio 2026 DC pubblicherà Treasury Edition 50th Anniversary of Superman vs. The Amazing Spider-Man, una ristampa facsimile dell’albo originale che per primo fece incontrare l’Uomo d’Acciaio e l’Arrampicamuri.

La celebrazione proseguirà il 4 febbraio con DC and Marvel Present: Superman and Spider-Man Treasury Edition, ristampa di Marvel Treasury Edition #28, rendendo nuovamente disponibile ai lettori quel secondo storico incontro del 1981 che molti considerano ormai introvabile.

Entrambe le ristampe manterranno il formato Treasury Edition originale (10 1/8″ x 13 5/16″), permettendo di apprezzare in tutta la loro grandezza le tavole leggendarie firmate da Gerry Conway, Ross Andru, Dick Giordano, Marv Wolfman, John Buscema e tutti gli altri che diedero vita alla “battaglia del secolo”.

Chi firmerà i nuovi crossover tra Spider-Man e Superman?

Sebbene DC e Marvel mantengano ancora il riserbo sui dettagli ufficiali dei team creativi, le indiscrezioni provenienti dall’ambiente fumettistico stanno già accendendo l’entusiasmo dei fan.

Secondo quanto riportato da Bleeding Cool, la parte DC dovrebbe vedere all’opera Jim Lee, leggenda vivente del disegno supereroistico e attuale presidente ed editor-in-chief di DC Comics.

Una scelta che avrebbe un valore simbolico enorme, considerando il ruolo di spicco di Lee nell’industria e la sua capacità di ridefinire visivamente i personaggi iconici.

La vera sorpresa arriva dal lato Marvel, dove Dan Mora dovrebbe essere l’artista prescelto, nonostante negli ultimi anni si sia dedicato prevalentemente a progetti DC e del Massive-Verse.

La presenza di Mora rappresenterebbe una scelta inaspettata, forse il preludio ad una collaborazione più continuativa tra il dinamico disegnatore e la Marvel.

Well he was right about the crossover happening, but very excited to see who draws this crossover And I would love to see Pepe Larraz draw this https://t.co/9k9xSFmhrB pic.twitter.com/Dtni9RsBhG — DCU Updates (@dcuworld) October 5, 2025

Altre voci hanno fatto circolare il nome di Pepe Larraz, mentre alcuni speculano sulla possibile partecipazione di Dan Slott tra gli sceneggiatori, dato il suo lungo percorso su Spider-Man e il suo attuale coinvolgimento con Superman: Unlimited.

L’annuncio ufficiale completo potrebbe arrivare durante il New York Comic Con, palcoscenico ideale per la presentazione di un progetto di tale portata mediatica.

La manifestazione newyorkese rappresenta tradizionalmente il momento in cui Marvel e DC svelano i loro progetti più ambiziosi, e un crossover Superman/Spider-Man avrebbe l’impatto necessario per catalizzare l’attenzione internazionale.