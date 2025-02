Concert of Champions: Dazzler, Luna Snow, Spider-Gwen e altri sul palco del grande concerto Marvel

Questa primavera, gli eroi dell’Universo Marvel che sono anche star della musica si riuniscono in CONCERT OF CHAMPIONS, un nuovo epico one-shot in arrivo ad aprile. Oltre a salvare il mondo, alcuni supereroi sanno anche padroneggiare il palcoscenico!

Dopo il successo della miniserie solista DAZZLER dello scorso anno, lo scrittore Jason Loo e il disegnatore Rafael Loureiro continuano a sfornare successi: Dazzler si unisce a cantanti sensazionali come Luna Snow (recentemente tornata alla ribalta grazie a Marvel Rivals), Lila Cheney e Ghost-Spider per dare vita a un concerto unico nel suo genere. Durante la scaletta, i fan potranno assistere a un’azione esplosiva nel backstage, mentre una band malvagia minaccia di rubare lo spettacolo!

Musical mayhem is in store, as well as some surprising fans in attendance – including the sensational Spider-Gwen!

But who – or what? – is the mysterious new metal band Deep Void – and what are their sinister intentions?!

