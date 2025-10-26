Chainsaw Man: il film “Reze Arc” conquista e infiamma i fan

Il ritorno di Chainsaw Man al cinema non poteva passare inosservato. Il film Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ha debuttato in Giappone al primo posto, incassando oltre 1,2 miliardi di yen (circa 7,1 milioni di euro) nel suo primo weekend, per un totale globale che ha già superato i 61,7 milioni di dollari. Anche in Italia sta andando alla grande, con oltre 120.000 euro incassati finora.

Questo nuovo capitolo animato firmato dallo studio MAPPA è molto più di una semplice estensione della serie: è una vera dichiarazione d’intenti. Reze Arc prende tutto ciò che aveva reso unica la prima stagione e lo trasforma in qualcosa di più profondo e personale. Al centro c’è sempre Denji, ma questa volta la storia scava dentro di lui, tra desiderio, vulnerabilità e il bisogno di capire cosa significhi davvero “vivere”, non solo sopravvivere.

Il regista Tatsuya Yoshihara sorprende tutti con un equilibrio perfetto tra azione e silenzi. La violenza non è più solo spettacolo: ogni colpo, ogni sguardo, ogni pausa racconta qualcosa. Ci sono momenti in cui la telecamera resta ferma, lasciando spazio a una tenerezza quasi inaspettata per una serie così brutale. È proprio in quei momenti che Chainsaw Man mostra il suo cuore umano, quello che batte dietro al rumore delle motoseghe.

Le sequenze d’azione sono impressionanti, ma è la parte emotiva a rendere il film speciale. L’amore, nel mondo di Chainsaw Man, non è mai puro o semplice: è un rischio, una minaccia, un modo per scoprire chi sei davvero. Ed è proprio questo a rendere il rapporto tra Denji e Reze così intenso.

Con Reze Arc, MAPPA dimostra ancora una volta perché è tra gli studi più rispettati del momento. Il film è potente, visivamente mozzafiato e, soprattutto, pieno di anima. Non è solo un nuovo capitolo: è il segno che Chainsaw Man è tornato, più vivo e feroce che mai.