Call of the Night torna con un nuovo arco narrativo: in arrivo il Paradise Chapter

Grande sorpresa per i fan di Call of the Night: in concomitanza con l’uscita della seconda stagione dell’anime, è stato annunciato il ritorno del manga con un nuovo arco narrativo, intitolato Call of the Night: Paradise Chapter. Il debutto è previsto per il 2 luglio sulle pagine di Weekly Shonen Sunday, rivista che ha ospitato fin dall’inizio le vicende notturne di Kou e Nazuna.

Un ritorno in grande stile dopo la conclusione

Il manga di Kotoyama, autore anche di Dagashi Kashi, si era concluso nel 2023 con il volume 17, lasciando molti lettori con il desiderio di rivedere i protagonisti in nuove avventure. L’annuncio di un nuovo arco, piuttosto che un semplice extra o spin-off, ha riacceso l’entusiasmo della fanbase. Il titolo Paradise Chapter suggerisce scenari nuovi e forse un’evoluzione nel tono della serie, che ha sempre oscillato tra slice of life, romanticismo e soprannaturale.

Un progetto in sinergia con l’anime

La scelta di far debuttare il nuovo arco proprio il 2 luglio, in parallelo con l’arrivo della seconda stagione animata, appare come una mossa strategica per creare un’esperienza coordinata tra carta e schermo. L’anime ha contribuito a espandere la popolarità dell’opera anche a livello internazionale, grazie a una regia suggestiva, atmosfere notturne affascinanti e una colonna sonora particolarmente apprezzata.

Cosa aspettarsi dal Paradise Chapter?

Al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama del nuovo arco, ma il titolo lascia spazio a molte interpretazioni. Potrebbe trattarsi di un cambiamento di scenario, un approfondimento sui vampiri o una nuova sfida per Kou e Nazuna. Quel che è certo è che Call of the Night è pronto a tornare sotto i riflettori, tra mistero, malinconia e un fascino notturno che ha già conquistato migliaia di lettori.