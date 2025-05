Call of the Night: un ritorno atteso tra misteri e nuove ombre

Torna con nuove promesse e atmosfere notturne l’anime Call of the Night (Yofukashi no Uta), pronto a debuttare con la sua seconda stagione il 4 luglio 2025. Tratto dal manga di Kotoyama, il titolo si prepara a esplorare nuovi territori narrativi grazie all’introduzione dell’arco “Cigarette Case”, accompagnato da una suggestiva visual promozionale che ha già acceso la curiosità dei fan.

Un legame oscuro sotto la luna

La serie continuerà a seguire le avventure notturne di Ko Yamori, un quattordicenne disilluso dalla routine quotidiana che, vagando per la città dopo il tramonto, incontra Nazuna Nanakusa, una vampira misteriosa e seducente. Il loro legame, inizialmente bizzarro e quasi ironico, si trasforma lentamente in un viaggio di crescita personale, con toni che oscillano tra il romantico e l’esistenziale.

Volti nuovi e storie mai raccontate

Questa nuova stagione introdurrà nuovi personaggi che arricchiranno ulteriormente l’universo narrativo di Call of the Night. Tra i nomi appena annunciati nel cast spiccano alcune voci note nel panorama anime, pronte a dare vita a figure inedite, legate al passato e al presente dei protagonisti.

Animazioni d’impatto e regia coinvolgente

Anche la produzione continua a mantenere un altissimo livello tecnico: l’animazione è curata dallo studio LIDENFILMS, già responsabile della prima stagione, che ha saputo catturare alla perfezione l’atmosfera notturna e sognante della serie. La regia, le luci e il comparto sonoro giocano un ruolo fondamentale nel rendere l’esperienza visiva immersiva ed evocativa.

Solo su HIDIVE

La stagione 2 sarà disponibile in streaming esclusivo su HIDIVE, piattaforma ormai sempre più centrale nella distribuzione internazionale di anime di nicchia e di qualità. Un appuntamento imperdibile per chi ama storie fuori dagli schemi, capaci di unire introspezione, mistero e una narrazione visivamente ipnotica.