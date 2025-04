Boruto: Two Blue Vortex – Capitolo 21: rivelazioni, tradimenti e nuove minacce

Il Capitolo 21 di Boruto: Two Blue Vortex, disponibile il 20 aprile 2025 su piattaforme ufficiali come MANGA Plus, prosegue con intensi sviluppi narrativi, focalizzandosi su tensioni interne, strategie ingannevoli e rivelazioni sorprendenti.

Flashback tra Sasuke e Boruto: Fiducia e Profezie

Il capitolo si apre con un toccante flashback tra Sasuke e Boruto, in cui Sasuke riflette sull’attivazione del Mangekyō Sharingan di Sarada. Nonostante la mancanza di prove concrete, Sasuke decide di fidarsi del potere risvegliato della figlia, credendo che, quando sarà il momento, lei comprenderà la verità e agirà di conseguenza. Questo momento sottolinea la profonda fiducia di Sasuke in Sarada e la sua consapevolezza delle complesse dinamiche che stanno influenzando gli eventi attuali.

La Minaccia dei Cloni del Decacoda: Jura e Hidari

Nel presente, la situazione a Konoha si fa sempre più critica. Due cloni del Decacoda, Jura e Hidari, attaccano il villaggio alla ricerca di Naruto. Himawari, la sorella di Boruto, si trova coinvolta nello scontro e, in un momento di estrema tensione, manifesta un potere latente legato a Kurama, la Volpe a Nove Code. Questo evento suggerisce che una parte del chakra di Kurama potrebbe essere stata trasmessa a Himawari, aprendo nuove possibilità per il suo ruolo nella serie.

Verso un Futuro Incerto

Il Capitolo 21 di Boruto: Two Blue Vortex segna un punto di svolta nella serie, con rivelazioni che ridefiniscono le relazioni tra i personaggi e introducono nuove minacce. La fiducia di Sasuke in Sarada, l’emergere del potere di Himawari e l’attacco dei cloni del Decacoda indicano che la storia sta entrando in una fase di maggiore complessità e maturità. I lettori possono aspettarsi ulteriori colpi di scena e sviluppi significativi nei prossimi capitoli, mentre i protagonisti affrontano sfide sempre più impegnative.

Dove e quando leggere Boruto: Two Blue Vortex

Boruto: Two Blue Vortex è la seconda parte del manga Boruto: Naruto Next Generations, scritta da Masashi Kishimoto e illustrata da Mikio Ikemoto. La serializzazione è iniziata in Giappone sulla rivista V Jump il 21 agosto 2023, segnando un nuovo arco narrativo ambientato tre anni dopo gli eventi della prima serie. In Italia, il manga è pubblicato da Planet Manga sotto l’etichetta di Panini Comics, con il primo volume rilasciato il 12 settembre 2024.