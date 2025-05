Berserk: il gioco da tavolo arriverà entro il 2025 e sembra epico

Berserk: The Board Game è stato annunciato da Monolith e sembra essere un’esperienza davvero straordinaria. Parliamo di un gioco in cooperativa per 1-5 giocatori, capace di riportare il mondo di Guts sul tavolo da gioco: pronti?

Il mondo oscuro e spietato di Berserk è pronto per invadere un nuovo campo di battaglia: il tavolo delle vostre case. Dopo anni in cui il manga di Kentaro Miura ha ispirato anime, videogiochi e collezionismo, arriva finalmente anche Berserk: The Board Game, un gioco da tavolo firmato Monolith Board Games. E ora abbiamo anche un aggiornamento ufficiale: il lancio del prodotto è previsto per il quarto trimestre del 2025.

Berserk: The Board Game è ambientato nel celebre Millenium Falcon Arc e sarà un’esperienza cooperativa come anticipato, capace di abbracciare fino a 5 giocatori. In perfetto stile Berserk, sarà una corsa alla sopravvivenza tra demoni, fatica immane e orde di nemici. La campagna di crowdfunding che ha sostenuto il progetto ha ricevuto un enorme supporto dalla community, impaziente di vedere Guts e compagni rappresentati da miniature davvero super dettagliate.

Berserk The Board Game: Meccaniche di gioco e atmosfera cupa e coinvolgente

Monolith descrive il gioco come “un’esperienza immersiva con miniature in scala 35mm e un sistema di gioco intuitivo, semplice ma davvero profondo”. Ogni eroe, da Guts a Schierke, da Serpico a Farnese, avrà carte Azione singolari per muoversi, combattere e sfoderare abilità speciali. Ma fate attenzione: ogni azione ha un prezzo e più la si usa, più la fatica accumulata metterà i giocatori in difficoltà.

Gli scontri non saranno mai alla pari, proprio come accade nel manga. Lì i protagonisti dovranno affrontare orde di nemici, spesso mostruosi e terrificanti, proprio come accade nella storia originale. La chiave per sopravvivere? Il gioco di squadra tra personaggi, sfruttando al massimo le sinergie tra abilità, tattiche e tutto il resto. Tenetevi pronti.