Berserk: il nuovo messaggio di Kouji Mori sul futuro del manga

La tragica scomparsa del leggendario mangaka Kentaro Miura è ancora oggi percepita tra i fan di Berserk. Dagli anni ’80, il mangaka ha lavorato alla storia di Guts e della Banda del Falco in uno dei mondi più cupi e oscuri di sempre. Dopo molte riflessioni, lo scrittore Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga hanno deciso che il modo migliore per onorare il loro amico defunto era dare un finale alla storia di Miura. In una recente dichiarazione condivisa nel quarantaduesimo volume del manga di Berserk, Kouji Mori ha condiviso un nuovo messaggio con i fan per quanto riguarda il futuro dello Spadaccino Nero.

Nell’ultima dichiarazione, Kouji condivide il seguente messaggio con i lettori: “Grazie mille per aver preso il volume 42 di Berserk. Da qui in poi, sarà Berserk senza Miura. Naturalmente, sarà imperfetto. Sono sicuro che ci saranno persone che troveranno difficile accettarlo. Io stesso la penso così. Come mangaka e come fan, nessuno è più fondamentalista o ammiratore di Miura di me. Ma come persona a lui più vicina e come buon amico, non posso semplicemente trascurare la storia che stava cercando di completare. Vi chiedo per favore di perdonarmi per questo. Tutti gli editor e tutti i membri dello staff di Gaga stanno lavorando il più duramente possibile per essere all’altezza dell’eredità di Berserk e Miura. Ogni volume che verrà pubblicato da qui sarà l’incarnazione di quel sentimento. E mi piacerebbe molto se foste disposti a darci il vostro supporto fino alla fine. Con sinceri ringraziamenti a tutti coloro che sono coinvolti in Berserk e a tutti coloro che lo amano“.

Come promemoria, l’ultimo capitolo di Kentaro Miura ha avuto una grande rivelazione per il mondo del manga dark. Il ragazzo del chiaro di luna si è rivelato essere un aspetto di Griffith, che era più che disposto a distruggere Elfhelm e tutti coloro che vi si trovavano lì per raggiungere il suo obiettivo di governare un regno tutto suo. Con Casca rapita dalla nuova, contorta iterazione della Banda del Falco e Guts che sta attraversando una crisi emotiva come nessun altro, Miura e gli artisti di Gaga stanno facendo del loro meglio per essere all’altezza dell’enorme eredità creata da Kentaro.

Fonte – Comicbook