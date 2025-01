Tra le uscite Marvel targate Panini del 9 gennaio 2025 troviamo un nuovo numero di Daredevil, che continua la saga imbastita da Saladin Ahmed, protagonista anche dell’Omnibus che ristampa il celebre ciclo di Ann Nocenti e John Romita Jr.

Inoltre il ritorno di Hellverine, lo Spirito della Vendetta che ha posseduto Wolverine, un’avventura dello stesso Wolverine scritta da Chris Claremont e ambientata durante il periodo “australiano” degli X-Men, una nuova infornata di simbionti provenienti da ogni angolo del Venomverse e tanto altro.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 9 gennaio 2025.

Le uscite Marvel Panini del 9 gennaio 2025

Daredevil 13

Devil e i Cavalieri Marvel 158

3,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #13

Lite tra amanti!

Un nuovo, letale nemico dal volto familiare si è imposto con forza e violenza nella vita di Matt Murdock ed Elektra Natchios!

Ma dopo tanti anni di armonia, nella vita e nell’amore, i due Daredevil potrebbero essere infine giunti a un punto di rottura…

…poiché i mezzi che dovranno utilizzare per eliminare il maligno potrebbero dividerli per sempre!

La Sensazionale She-Hulk 2

All In

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Sensational She-Hulk (2023) #6/10

She-Hulk e il Fante di Cuori volevano godersi un po’ di relax nello spazio, ma qualcosa è andato storto.

Lo spietato alieno Drapurg è assetato di vendetta nei confronti della nostra eroina, colpevole ai suoi occhi di avergli impedito di distruggere Manhattan.

Un’altra minaccia, però, è in agguato, ed è di genere… sentimentale!

Jen e Jack sono innamorati, ma che futuro può avere la loro relazione? Tenete i fazzoletti a portata di mano!

Hellverine: Resurrezione

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Hellverine (2024) #1/4

Mesi fa, Wolverine venne posseduto dal demone Bagra-ghul e divenne Hellverine!

Poi lo spirito del demone fu rispedito all’Inferno e Logan se ne liberò.

Ora, però, un nuovo Hellverine si aggira per le strade degli States punendo i malvagi.

Chi c’è dietro il teschio infuocato di questo centauro dagli artigli fiammeggianti?

La Rinascita del Venomverse: Cinque Domande

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Venomverse Reborn (2024) #1/4

Il Venomverse rinasce con storie di nuovi simbionti provenienti dal Multiverso!

Il Venom del videogioco Marvel’s Spider-Man 2 di Insomniac Games affronta Knull!

Adam Warren firma il ritorno della versione che abbiamo conosciuto in La fine! E molto altro ancora!

Un prequel all’evento Venom War!

Wolverine: Taglio Netto

Marvel Collection

16,00 €

Contiene: Wolverine: Deep Cut (2024) #1/4

Chris Claremont ed Edgar Salazar tornano a unire le forze per narrarci una nuova avventura passata e inedita di Wolverine!

Quando gli X-Men vivevano in Australia e si pensava che Logan fosse a Madripoor…

…l’artigliato canadese era invece a caccia di Sabretooth e dei Marauders!

Il seguito ideale di Wolverine: Cavalieri di Madripoor!

Noi Siamo Capitan America

25,00 €

Contiene: Captain America: Sentinel of Liberty (1998) #6 (III), #7, Captain America (1968) #155, #181, #333, Truth: Red, White & Black (2003) #4, Fallen Son: The Death of Captain America – Captain America (2007) #3, Captain America (2004) #34, #615.1, Captain America: Sam Wilson (2015) #7 (I, III, IV), Captain America (2012) #25, Generations: Sam Wilson: Captain America & Steve Rogers: Captain America (2017) #1, United States of Captain America (2021) #1/4 (II)

In quanti hanno indossato il costume di Capitan America nei suoi ottantacinque anni di vita editoriale?

In un volume speciale, tutte le prime volte che qualcuno ha indossato il costume a stelle e strisce, compresi Bucky Barnes e Sam Wilson!

320 pagine di fumetti, articoli e approfondimenti, ideali per nuovi lettori!

Contiene i contributi di leggende quali Ed Brubaker, John Cassaday, Steve Epting, Tim Sale e altri ancora.

Avengers: Guerra Senza Fine

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Avengers: Endless Wartime

Un incubo rimasto a lungo sepolto è riemerso in una terra devastata dalla guerra… e questa volta ha i colori della bandiera statunitense.

Posto di fronte a uno spettro del suo passato, Capitan America non ha intenzione di rimanere con le mani in mano.

Intanto, ossessionato dal suo più grande disonore, Thor deve tornare a dare la caccia a una bestia a lui fin troppo familiare.

E al loro fianco, un manipolo di eroi uniti per porre fine a una minaccia che da soli non potrebbero mai affrontare.

Il Ritorno di Wolverine

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Return of Wolverine (2018) #1/5

Dopo una vita lunga e complicata, Wolverine è morto. Cosa ci fa, allora, ancora in giro?

Come è possibile che l’uomo chiamato Logan sia tornato? E in che modo questa esperienza lo ha cambiato?

Risvegliatosi nelle rovine di un misterioso laboratorio, l’eroe non ha ricordi del passato recente, e i suoi artigli sono stranamente ardenti. E i suoi problemi sono solo all’inizio…

Potrà anche essere di nuovo tra i vivi, ma risolvere i misteri che lo circondano potrebbe significare per lui una nuova fine.

Daredevil di Ann Nocenti e John Romita JR.

Marvel Omnibus

80,00 €

Contiene: Daredevil (1964) #250/257, #259/276, #278/282, Punisher (1987) #10

La reputazione dell’Uomo senza paura viene messa a dura prova dall’arrivo della folle Typhoid Mary!

La letale e seducente assassina è stata ingaggiata da Kingpin per occuparsi dell’alter ego di Matt Murdock ed è destinata a dare filo da torcere a Daredevil.

Tutto diventa ancora più pazzesco quando Hell’s Kitchen piomba letteralmente all’Inferno!

Raccolto in un unico volume, il rivoluzionario ciclo di storie realizzato da Ann Nocenti (Longshot) e John Romita Jr. (Amazing Spider-Man)!