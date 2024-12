Topolino e i suoi amici diventano gli Avengers

La serie di fumetti mashup one-shot di Marvel e Disney raggiunge un nuovo apice quando Topolino e i suoi amici si riuniscono negli Avengers per affrontare minacce troppo grandi per essere combattute da un solo eroe in MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? MICKEY & FRIENDS BECAME THE AVENGERS #1 in uscita a marzo negli States!

Questo nuovo speciale a fumetti segue gli one-shot di successo WHAT IF…? che inseriscono le classiche icone Disney nella storia fondante della Marvel Comics, come il recente MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL e MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? MICKEY AND FRIENDS BECAME THE FANTASTIC FOUR, in vendita il mese prossimo.

Realizzato da un trio di acclamati creatori di fumetti Disney, – gli sceneggiatori Luca Barbieri e Steve Behling insieme al disegnatore Alessandro Pastrovicchio – MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? MICKEY & FRIENDS BECAME THE AVENGERS #1 vedrà questi autori di TOPOLINO raccontare sotto una nuova luce il leggendario AVENGERS (1963) #1 di Stan Lee e Jack Kirby.

Pubblicato nel 1963, questo numero rivoluzionario vide Thor, Hulk, Iron Man, Ant-Man e Wasp riunirsi per la prima volta, unendo i loro poteri e facendo la storia del fumetto in un’epica battaglia contro Loki!

VENDICATORI, PAPERGARDIANI E LOKI, OSSIGNUR!

PAPERINO è THOR! TOPOLINO è IRON MAN! PIPPO è HULK! MINNIE e PLUTO sono WASP e ANT-MAN! Come hanno fatto questi sensazionali supereroi a diventare i potenti Vendicatori, e che ruolo hanno un “mostro di torta” e GASTONE-LOKI nelle loro origini? Scopritelo in questo esilarante mash-up dei più grandi personaggi Marvel e Disney!