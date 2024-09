Topolino e i suoi amici diventano i Fantastici Quattro nel prossimo What If Marvel/Disney

La prossima avventura a fumetti congiunta di Marvel e Disney arriva a gennaio con il nuovo Marvel & Disney: What If…? in cui Topolino e i suoi amici diventano i Fantastici Quattro

Nel corso dell’ultimo anno, la mitologia Marvel ha visto la contaminazione con la magia Disney in alcuni nuovi one-shot WHAT IF…? che hanno inserito Topolino e la sua banda nella narrazione classica dei fumetti Marvel! Dopo le straordinarie avventure di Paperino nei panni di Wolverine e Thor, e il volo di Minnie come Capitan Marvel, l’intera banda entra in azione questo gennaio in MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? MICKEY & FRIENDS BECAME THE FANTASTIC FOUR #1!

Writer: Riccardo Secchi, Steve Behling

Artist and Cover: Lorenzo Pastrovicchio

Variant Covers: Phil Noto, Chrissie Zullo

Scritto da Steve Behling e Riccardo Secchi e disegnato dall’artista Lorenzo Pastrovicchio, MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? MICKEY & FRIENDS BECAME THE FANTASTIC FOUR #1 ci riporterà con la mente alle fondamenta dell’Universo Marvel! Nel 1961, Stan Lee e Jack Kirby diedero il via all’era degli eroi in FANTASTIC FOUR (1961) #1 e ora Topolino, Minnie, Pippo e Paperino rendono omaggio allo storico fumetto che ha segnato la nascita dei Fantastici Quattro e della Marvel propriamente detta! La banda Disney ha messo in scena il fatidico viaggio nello spazio di Reed, Sue, Johnny e Ben, la tempesta cosmica che li ha dotati di abilità uniche e la loro leggendaria prima battaglia da supereroi contro l’Uomo Talpa.

Ma come è successo per i Fantastici Quattro originali, anche per Topolino e amici qualcosa va storto e una volta rientrati sulla Terra scoprono di essere cambiati per sempre!

Topolino ha poteri di allungamento! Minnie può diventare invisibile! Pippo può prendere fuoco! Paperino è diventato una specie di… COSA rocciosa! Con questi incredibili poteri, i Fantastici Quattro giurano di aiutare i bisognosi. E avranno bisogno di tutte le loro fantastiche abilità per riuscire nella loro prima missione insieme, per impedire a Talpa Gambadilegno di distruggere Paperopoli! Ma come hanno ottenuto i loro superpoteri? Scopritelo in questo fantastico speciale sulle origini!

L’editor Marvel Mark Paniccia, ormai un habitué dei personaggi Disney, ha commentato:

“Essendo io stesso un grande fan dei FF, posso dirvi che questo numero solleticherà i vostri nostalgici, portando lo spirito della prima famiglia Marvel in una storia che posso solo descrivere come Funtastica!”.