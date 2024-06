Dopo Wolverine, ora Paperino diventa Thor nel nuovo What If…?

Continuano i What If...? che fondono insieme personaggi Marvel e Disney

Paperino è degno del potere di Thor: nello spirito di MARVEL & DISNEY WHAT IF…? DONALD DUCK BECAME WOLVERINE #1 di luglio, il papero più famoso del mondo si imbarca in un’altra avventura Marvel Comics in MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? DONALD DUCK BECAME THOR #1!

Alla fine del mese, l’attesissimo UNCLE SCROOGE AND THE INFINITY DIME #1 arriva nelle edicole italiane sulle pagine di Topolino 3579, in contemporanea con l’edizione americana, segnando una collaborazione storica tra Marvel Comics e Disney! Dopo questo numero storico, il mito Marvel continua a essere infuso con la magia Disney in nuovi one-shot di What If…?.

MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? DONALD DUCK BECAME THOR #1 è ispirato alla leggendaria prima apparizione di Thor nei fumetti Marvel: JOURNEY INTO MYSTERY #83 di Stan Lee, Jack Kirby e Larry Lieber. Realizzato da un team di acclamati creatori di fumetti Disney – gli autori Steve Behling e Riccardo Secchi e l’artista Lorenzo Pastrovicchio – MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? DONALD DUCK BECAME THOR #1 dà una svolta “quack-tastica” a questa storia fondamentale del fumetto: Paperino, il papero più iconico della cultura pop brandisce il martello di Thor in un’epica battaglia contro gli invasori alieni!

Questo volatile è degno del martello di Thor?! Quando Paperino accompagna Qui, Quo e Qua e in un viaggio archeologico alla ricerca di antichi manufatti vichinghi, trova più di quanto avesse previsto! Si imbatte nei Paperi di Pietra di Saturno che si preparano a un’invasione.

Ma tutto cambia quando scopre un bastone incantato che provoca una trasformazione eccezionale, donandogli il potere di Thor! Riuscirà a imparare a usare le sue nuove capacità in tempo per salvare Paperopoli prima che si trasformi di nuovo? Scopritelo in questo avvincente racconto delle origini del potente Thor, in versione Paperino!

L’editor Marvel Mark Paniccia ha commentato:

“Quando abbiamo visto i disegni dei Paperi di Pietra di Saturno e del Distruttore abbiamo letteralmente riso a crepapelle. Posso dire onestamente che non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere nella mia carriera. Devo darmi un pizzicotto per essere sicuro che non sia un sogno”.