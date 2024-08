Minnie diventa Captain Marvel nel nuovo What If…? Marvel/Disney

A novembre arriva la terza fusione tra personaggi Marvel e Disney con MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1.

Nel corso dell’ultimo anno, l’universo Marvel è stato miscelato con la magia Disney in nuovi one-shot di WHAT IF…? che mettono Topolino e la banda all’interno di saghe storiche dei fumetti Marvel! Dopo le straordinarie avventure di Paperino nei panni di Wolverine e Thor, Minnie si fa avanti per assumere il mantello di uno dei più iconici supereroi femminili della Marvel questo novembre in MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1!

Realizzato da un team di affermati creatori di fumetti Disney – gli sceneggiatori Steve Behling e Luca Barbieri insieme alla disegnatrice Giada Perissinotto – MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL darà un tocco unico alle origini della supereroina Carol Danvers, raccontate in MS. MARVEL (1977) #1-4 dalle leggende del settore Gerry Conway, John Buscema, Chris Claremont, Joe Sinnott, Jim Mooney e David Anthony Kraft.

MINNIE MOUSE GOES HIGHER, FURTHER, FASTER IN MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1

This November, the next Marvel and Disney mashup comic adventure arrives in MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1! pic.twitter.com/ns4yx6acXw — Captain Marvel News (@CaptMarvelNews) August 20, 2024

Minnie affronta il mistero dei suoi nuovi poteri cosmici e spicca il primo volo come Ms. Marvel in questa emozionante saga che vede anche la partecipazione di Pietro Gambadilegno nei panni del cattivo Scorpione e l’apparizione di classiche star Disney come Paperon de’ Paperoni e altri ancora!

Qual è il passato segreto di Minnie Mouse? La nostra storia vede Minnie Mouse, reporter del quotidiano The Chronicle, incaricata di fare un reportage su un nuovo eroe della scena di Paperopoli, “CAPITAN MARVEL”! Ma Pietro Gambadilegno – Scorpione complica i suoi piani con un attacco all’edificio del Chronicle! Come se non bastasse, John D. Rockerduck e i Bassotti attaccano il deposito di Paperon de’ Paperoni e, quando Captain Marvel si presenta per fermarli, Minnie scopre un incredibile segreto sul suo passato! Qual è il legame di Minnie con il nuovo sensazionale eroe di Paperopoli?

L’editor Mark Paniccia non vede l’ora che i lettori possano leggere questa rivisitazione disneyana di un classico Marvel:

“Steve, Luca e Giada catturano perfettamente lo spirito delle origini di Carol Danvers, una vera e propria delizia nostalgica con un tocco Disney. Garantito che sarà il fumetto più divertente del mese!”