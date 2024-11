Il Gigante Misterioso | Recensioni

Un albo illustrato magico e sognante in cui è possibile entrare nel mondo fantastico della notte. Un protagonista gigante che in realtà nasconde un segreto non troppo velato.

Alfredo Paniconi 2024-11-07T07:00:28+01:00 Un albo illustrato che racconta con un pizzico di magia e comicità l’importanza della natura nella nostra vita di tutti i giorni. Quanto è importante rispettare l’ambiente e come sia responsabilità di tutti farlo. Testi: Lorenzo Coltellacci Illustrazioni: Lorenzo Sangiò Casa Editrice: Lapis Edizioni Genere: Fantastico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 36 pp. Formato: 18,9×31 cm, Cartonato Uscita: Settembre 2024 Prezzo: 15 €

Da bambini, la fantasia è stata spesso il motore delle nostre giornate. Spesso da bambini capitava di fantasticare su un qualche personaggio o elemento che potesse avere degli elementi magici. Capitava quindi di perdersi in questi sogni e immaginare degli scenari particolari che riuscivamo ad evocare semplicemente con la fantasia. Questo è un po’ il tema centrale de Il Gigante Misterioso, un albo illustrato scritto da Lorenzo Coltellacci, illustrato da Lorenzo Sangiò e pubblicato da Lapis Edizioni nel settembre 2024. Il titolo originale è francese pubblicato da Editions Palomita nel marzo 2024, dal titolo Le mystérieux géant.

Nella storia narrata in questo albo si vive nella notte. Una magica notte dove tutto può accedere e dove i sogni diventano quasi reali e tangibili. Proprio in questo mondo così affscinante e magico spunta un essere davvero misterioso. Un gigante. Che esplora la città combinandone di tutti i colori. Su di lui se ne raccontano di ogni tipo. Nessuno però lo ha mai visto, a quanto pare. Nessuno sa da dove venga né esattamente cosa sia. L’unica cosa certa è che compare di notte e trasforma il villaggio in una sorta di parco giochi tutto suo.

Tra le scorribande di questo curioso essere alla luce della luna ce ne sono molte. Impila le panchine come fossero mattoncini, trasforma le auto parcheggiate in pattini a rotelle, gioca con le barche del porto come se fosse nella vasca da bagno e, quando piove, si rifugia sotto i ponti. Ma in realtà questo gigante misterioso ha un segreto. Perché anche la creatura più gigante, in fondo, ha qualche cosa che rassomiglia al modo di vedere il mondo di un bambino.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Lorenzo Coltellacci lo avevamo già incontrato come autore del bellissimo graphic novel, Come fosse successo disegnato da Tamara Tantalo e pubblicato da Tenué. E anche come autore de La cartaccia, illustrato da Viola Gullo e pubblicato da CameloZampa. Anche qui lo ritroviamo alle prese con un albo illustrato. Ma con un genere, una tematica e un atmosfera totalmente diversa dal precedente. Anche il registro narrativo che usa è tra il fiabesco e il racconto di leggende. Un testo leggero e cullante, ben ritmato e accompagna la lettura in maniera incalzante e surreale. Il protagonista sembra quasi un fantasma per come è descritto. Infatti si aggira per la città quando tutti dormono, non lasciando impronte, ma solo curiosi indizi del suo passaggio.

Lorenzo Sangiò è un illustratore di grande talento che abbiamo già avuto modo di intervistare riguardo il suo lavoro. Inoltre lo avevamo già apprezzato per diversi albi illustrati che avevamo recensito. Come il recente, La più grande cena mai vista, scritto da Dario Pomodoro e pubblicato da Terre di Mezzo, Il superpotere delle storie, scritto da Didier Lévy, anch’esso della stessa casa editrice. Lo avevamo inoltre recensito in Pango e Dillo, scritto da Francesca Ortona e pubblicato da Il Castoro. Anche in questo albo illustrato ritroviamo tutta la bellezza del mondo che riesce ad evocare con le sue illustrazioni dal grande impatto visivo ed emotivo. La piccola cittadina dove si aggira il gigante protagonista è a metà tra un villaggio giapponese e uno francese. Il gigante è caratterizzato in modo da trasmettere tenerezza e grande empatia.

Lapis confeziona un albo illustrato delizioso sia per quanto riguarda il testo che le immagini. Coime per altri albi illustrati che abbiamo avuto modo di sfogliare, anche in questo la qualità di stampa è di alto livello. La bellezza delle illustrazioni di Sangiò sono valorizzate in pieno con le cromie ad acquerello che rendono al massimo per brillantezza e vivacità dei colori.

Conclusione – Il gigante misterioso

Il gigante misterioso è un albo poetico e sognante. Attraverso le pagine fantastiche di questo albo ci si riesce ad immergere in un mondo a metà tra il sogno notturno e la fantasia ad occhi aperti. Il tutto è narrato come se fosse una leggenda. Quelle storie raccontate che forse hanno un fondo di verità o forse sono solo frutto delle fantasie e di racconti accavallatisi nel corso del tempo. Il finale della storia lascia spazio alla fantasia. Un crescendo di emozioni si accavallano pagina dopo pagina veicolate da uno stile di illustrazione etereo e di grande atmosfera. Ma anche le parole del narratore riescono a trasportarci in un mondo ai confini tra sogno e realtà.

In conclusione Il gigante misterioso è uno di quegli albi illustrati che si leggono per sognare e fare sognare. Una lettura che riesce a trasportare in un mondo fantastico in cui le fantasie dei più piccoli e dei più grandi possono congiungersi. Da consigliare a coloro che amano viaggiare sulle ali della fantasia fanciullesca ma anche a chi trova rifugio spesso in mondi fantastici a cavallo tra realtà e sogno.