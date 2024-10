La cartaccia | Recensione

Un albo illustrato divertente e forzatamente esagerato che pone l’attenzione sull’importanza dei piccoli gesti. Specialmente in relazione a tematiche importanti come l’ecologia e l’educazione civica.

Testi: Lorenzo Coltellacci
Illustrazioni: Viola Gullo
Casa Editrice: CameloZampa
Genere: Comico
Fascia di età: dai 4 anni
Pagine: 32 pp.
Formato: 23,5×23,5 cm, Cartonato
Uscita: Novembre 2023
Prezzo: 16,90 €

Una delle prime cose che ci viene insegnate sin da bambini è non gettare le cartacce a terra. Il motivo è semplice. Principalmente perchè deturpa il bene pubblico. Poi inquina, inoltre è un atto di inciviltà. Molti lo fanno ogni giorno senza darci peso. Ma se quel gesto tanto brutto quanto piccolo e sottovalutato avesse in realtà un grosso peso e potesse dar vita ad un vero e proprio effetto domino con conseguenze intattese? Questo è proprio il soggetto della storia del libro di cui vi andremo a parlare oggi. La Cartaccia, è un albo illustrato scritto da Lorenzo Coltellacci, illustrato da Viola Gullo e pubblicato da CameloZampa nel novembre 2023.

Come vi abbiamo accennato, la storia parte proprio dal semplice gesto di gettare una carta a terra. Gerardo, il bambino protagonista, senza nemmeno farci caso, scartò il ghiacciolo che stava mangiando e lasciò cadere a terra la carta. Da qui inizia una serie di conseguenze tanto assurde quanto catastrofiche e divertenti. Qui l’effetto è davvero un crescendo inarrestabile di eventi l’uno concatenato all’altro. Un anziano che se la prende con dei giovani ignari, manifestazioni di disappunto, la stampa che incomincia a titolare sui giornali di eventi incredibili. E poi scioperi furiosi e tanto altro ancora. Insomma un finimondo che sembra davvero non finire mai. Finirà? Ovviamente sì, ma quanto durerà, questo, non è dato saperlo.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Lorenzo Coltellacci lo avevamo già incontrato come autore del bellissimo graphic novel, Come fosse successo. Qui invece lo troviamo alle prese con un albo illustrato. Medium diverso quindi, ma portato avanti con altrettanta abilità che nel fumetto. Il registro narrativo che usa è il classico libro lista con movimento ascendente. In questo libro la protagonista, per assurdo è la cartaccia. Infatti è il McGuffin della storia, cioè l’oggetto intorno al quale ruota tutta la narrazione. Il testo è ben ritmato e accompagna la lettura in maniera giocosa e assurda. Il divertimento è assicurato sia dal testo che dalle coloratissime illustrazioni.

Infatti, le illustrazioni di Viola Gullo rendono ancor più eccentriche e accattivanti le vicende narrate nella storia. Lo stile di questa talentuosa illustratrice è fresco, estremamente narrativo e visivamente d’impatto. Gli abbinamenti dei colori infatti sono piuttosto fluo con uno spiccato gusto nell’accostamento dei colori. In particolare, i personaggi che costellano tutte le vicende della storia sono buffi, particolarmente caratterizzati e di ampia varietà per quanto riguarda le mimiche e le posture. La struttura del libro si configura come un albo ad elenco dal movimento circolare. Questo è ben chiaro anche nell’impostazione delle varie aperture. Sono infatti tutte concatenate l’una all’altra e al loro interno si nota un grande movimento e frenesia. Le bellissime illustrazioni sono le protagoniste di questo albo che catturano lo sguardo e fanno ridere pagina dopo pagina. Sono tantissimi i dettagli che rendono i personaggi ancor più buffi e strampalati.

CameloZampa ha confezionato un libro dall’impronta piuttosto riconoscibile e dal forte impatto visivo e narrativo. Il tutto supportato dall’altissima qualità di stampa e di confezionamento. I colori delle illustrazioni infatti sono brillanti, accesi e pulsanti proprio grazie alla qualità di stampa è eccellente. Anche la scelta del font da accostare alle immagini è davvero azzeccatissima.

Conclusione – La cartaccia

La cartaccia è un albo divertente e rocambolesco. Si sfogliano le pagine andando sempre più verso l’assurdo e situazioni comiche. La storia veicola delle tematiche importanti che però non vengono trasmesse in maniera pesante. Anzi, tutt’altro. La narrazione scivola veloce e frizzante dalla prima all’ultima pagina accompagnata da uno stile dell’illustrazione accattivante ed eccentrico. Sicuramente è un libro consigliato a tutti coloro che amano delle storie assurde e che abbiano una progressione di divertimento sempre maggiore.

Il finale della storia è inoltre dissacrante, spiazzante e conclude alla perfezione la progressione della storia che arriva alla fine con effetto valanga. Le incredibili vicissitudini che si svolgono nel corso della storia fanno ridere, ma riguardo la tematica affrontata, anche riflettere. Come un piccolo gesto possa cambiare molto l’impatto che abbiamo su ciò che ci circonda è evidente e ampiamente sottolineato. In conclusione La cartaccia è uno di quegli albi illustrati da consigliare per tutti i motivi che già abbiamo ampiamente elencato fin qui. Ma se dovessimo riassumere il tutto in una frase, diremmo, assoluto divertimento.