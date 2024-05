La più grande cena mai vista | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-05-28T07:00:09+02:00 Un albo illustrato allegro e divertente che trascina nella lettura insegnando anche l’importanza della condivisione e del compromesso. Imperdibile per tutto coloro che amano le storie buffe e atipiche corredate da stupende illustrazioni. Testi: Dario Pomodoro Illustrazioni: Lorenzo Sangiò Casa Editrice: Terre di Mezzo Editore Genere: Umoristico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 40 pp. Formato: 23×29 cm, Cartonato Uscita: Marzo 2023 Prezzo: 16 €

A volte accade di voler organizzare una bella cena, o pranzo a casa propria ed invitare un gran numero di amici. Ci sono magari alcuni che si conoscono, altri che si conoscono ma hanno poca confidenza e qualcuno con cui non si va proprio d’accordo. Sarà quindi il caso di organizzare i posti a sedere in modo tale da accontentare tutti i commensali e non scontentarne nessuno. Ma come fare? Potrebbe diventare un bel problema da risolvere. Questo è proprio quello che accade nell’albo di cui vi andremo a parlare oggi, La più grande cena mai vista. Un albo scritto da Dario Pomodoro, illustrato da Lorenzo Sangiò e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel marzo 2024.

Il protagonista di questo libro e organizzatore di questa grande cena è il famoso cuoco Monsieur Fourmi. Che, come è facile immaginare, è una formica. Il volenteroso insetto ha avuto la grande idea di invitare a cena tutti gli animali. Per far questo dovrà anche assegnare i posti a tavola per ognuno di essi. Ma questa sembra un’impresa alquanto difficile. Infatti, cane e gatto non possono sedersi vicini, lo stesso vale per gatto con topo. Quest’ultimo non può sedere neanche con l’elefante, per non spaventarlo. Per non parlare della pecora, che rischia grosso se si siede vicino a lupo. Insomma il piccolo grande cuoco dovrà risolvere una serie di incastri per i posti a sedere che si configurano come un vero e proprio assurdo rompicapo. Il finale poi è di pura genialità.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Dario Pomodoro, fa uso di un testo semplice, diretto e giocoso. La sequenza delle varie combinazioni da evitare tra i commensali diventa quindi un rimando testo immagine davvero spassoso. La struttura narrativa poggia dunque sul presupposto scherzoso della faccenda, non la pone sul drammatico. Il lessico è snello, scorrevole e ben comprensibile in modo tale da agevolare la lettura.

Lorenzo Sangiò, talentuosissimo illustratore che abbiamo già avuto modo di intervistare riguardo il suo lavoro, lo avevamo già apprezzato con un altro stupendo libro edito da Terre di Mezzo, Il superpotere delle storie, scritto da Didier Lévy. Lo avevamo inoltre recensito in Pango e Dillo, scritto da Francesca Ortona e pubblicato da Il Castoro.

In questo nuovo albo illustrato lo troviamo alle prese ancora una volta con degli animali. Qui ce ne sono davvero di ogni tipo, illustrati e caratterizzati come meglio non si potrebbe fare. A partire dal protagonista, se così possiamo chiamarlo, Monsieur Fourmi, la volenterosa formica cuoco, buffissima con i suoi baffoni ad armeggiare nella cucina stracolma di cibo e utensili. Tutti gli altri animali comprimari, anch’essi rappresentati magnificamente, sono caratterizzati con delle pose e degli elementi di vestiario che li rendono ancor più buffi. Le bellissime illustrazioni realizzate ad acquarello infondono un ritmo incalzante e giocoso ad ogni situazione, riempiendo le pagine di colore e allegria.

Terre di Mezzo, con questo nuovo albo illustrato, confeziona un altro gioiellino per il ricco catalogo di questa prolifica casa editrice. Il confezionamento è come sempre di altissimo livello, sia per quanto riguarda la qualità di stampa, con cui risaltano i meravigliosi colori ad acquarello di Sangiò. Sia per quanto riguarda la scelta del font di scrittura, che caratterizza al meglio il testo di Pomodoro. Infine la magnifica copertina, con le bellissime illustrazioni di Sangiò e la composizione a forma di tavola ad incorniciare il titolo del libro, è davvero intrigante e cattura facilmente lo sguardo.

Conclusione – La più grande cena mai vista

La più grande cena mai vista è un frizzante e allegro, pieno di spunti buffi e coinvolegenti. Il testo di Dario Pomodoro è ben scandito e scorrevole. Si sposa perfettamente con le magnifiche illustrazioni che rappresentano tutte le assurde combinazioni da evitare tra i commensali a tavola. Sfogliare questo albo è dunque un piacere per gli occhi ma anche per la lettura, che scivola pagina dopo pagina intrattenendo con leggerezza e bellezza.

In conclusione, La più grande cena mai vista è un albo illustrato assolutamente consigliato per chi ama le storie divertenti ma che riescono anche a trasmettere dei messaggi importanti. Uno di questi è sicuramente la condivisione e la capacità di riuscire a mettere tutti d’accordo per organizzare qualcosa insieme. L’intento del libro è quello di intrattenere, ma senza tralasciare l’importante messaggio dello stare insieme in pace e armonia. Un testo dunque che diverte parlando di temi quali la diversità, l’inclusione, ma soprattutto, la condivisione.