Pango e Dillo | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-09-27T08:00:16+02:00 Un albo illustrato leggero e dolce che insegna ad andare oltre le grandi differenze per trovare poi dei punti di incontro che possano far nascere l’amicizia. Consigliato in particolare per i bambini che hanno difficoltà negli approcci iniziali a fare amicizie e nell’andare a scuola. Testi: Francesca Ortona Illustrazioni: Lorenzo Sangiò Casa Editrice: Il Castoro Genere: Sentimentale Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 32 pp. Formato: 23,7×30,7 cm, Cartonato Uscita: Settembre 2023 Prezzo: 14,50 €

Settembre è il mese in cui ci sono i rientri a scuola. Per qualcuno è addirittura il tempo delle prime volte. Questo momento delicato non è affatto facile per alcuni. Per cui c’è bisogno di avere molta fiducia e una piccola mano da chi ci circonda. Una storia in cui questo è raccontato davvero bene è Pango e Dillo. Si tratta di un albo illustrato scritto da Francesca Ortona, illustrato da Lorenzo Sangiò e pubblicato da Editrice Il Castoro nel settembre 2023.

Pango e Dillo sono due piccoli animali che devono andare a scuola. Sono molto diversi tra loro, sia come razza che come carattere. Ma hanno una cosa che li accomuna: la capacità di chiudersi in una palla. Infatti Pango è un pangolino e Dillo, un armadillo. Caratterialmente il primo è timido e un po’ pauroso, mentre il secondo è scatenato ed estroverso. Avranno modo di incontrarsi il primo giorno di scuola. Per entrambi questo giorno si rivelerà essere una vera e propria sfida.

Dillo cerca di trovare amici in maniera goffa e un po’ invadente, mentre Pango resta raggomitolato e si rifiuta di fare amicizia. Sarà proprio questa loro grande differenza, agli antipodi, a farli avvicinare e a far nascere l’amicizia. Entrambi infatti superano i loro limiti caratteriali e le loro insicurezze, per scoprire che lì a scuola, in fondo, non si sta poi tanto male.

La storia scritta da Francesca Ortona è semplice e scorrevole. Si legge con grande facilità ed è ricca di momenti dolci e buffi. La vita di Pango e Dillo è raccontata dapprima in parallelo nelle rispettive famiglie. Dopodiché è vista dalla stessa prospettiva con i due piccoli animali che si confrontano a scuola in mezzo agli altri compagni. Dapprima in maniera difficoltosa, ma poi, una volta rotto il ghiaccio, i due diventano amici inseparabili. Scoprono quindi i punti in comune che li unisce ancor di più. Questo diventa anche un buon motivo per voler tornare a scuola più volentieri il giorno dopo e incontrare ancora l’amico del cuore.

La tematica narrata in questo albo illustrato è molto dolce e delicata. Il testo usato è particolarmente adatto a veicolarla nel miglior dei modi. Ma quello che fa realmente la differenza nel rendere ancor più prezioso e incantevole questo albo sono senza dubbio le illustrazioni. Lorenzo Sangiò è senza dubbio uno degli illustratori più talentuosi nel panorama nostrano e ha realizzato un lavoro perfetto per questa storia. La sua tecnica illustrativa fatta di tratto a china e acquarello si sposa alla perfezione con questa storia immersa nella natura. I giochi di luce e di ombre degli alberi sotto i quali giocano Pango e Dillo sono meravigliosi. Questi rendono l’atmosfera dell’inizio dell’amicizia tra i due ancor più magica e coinvolgente.

La bellezza di questo albo illustrato deriva anche dall’ottima realizzazione con cui è stato confezionato. Sia per la scelta della carta e della stampa che rende i bellissimi colori brillanti degli acquerelli di Sangiò ancor più vivi. Ma anche per l’ottima impaginazione che rende ben leggibile e scorrevole la lettura dell’albo. Il Castoro ha quindi confezionato un prodotto di ottimo livello. Ci si affeziona fin da subito del piccolo armadillo e pangolino, anche grazie ad un impianto illustrativo e narrativo che rende il libro accattivante e piacevole. In definitiva, assolutamente da consigliare.

Conclusione – Pango e Dillo

Pango e Dillo è un albo illustrato che fa della delicatezza il suo punto di forza. Sia per quanto riguarda i testi che per quanto riguarda le meravigliose illustrazioni. La storia è semplice e ben svolta nel suo intreccio. Le illustrazioni creano un mondo d’incanto e di meraviglia in cui i protagonisti e gli altri personaggi sono perfettamente inseriti.

La tenerezza è il termine con cui si potrebbe definire questo albo che ha un andamento ciclico. Così come inizia con le vicende di Pango e Dillo separati, così finisce. In mezzo però c’è la storia di come nasce la loro amicizia, che ritroviamo anche nella sguardia finale quando entrambi sognano di tornare a giocare insieme il giorno dopo. In conclusione Pango e Dillo è uno di quegli albi illustrati leggere ai bambini quando sono alle prese con le prime amicizie. Ma non solo, è anche un libro da sfogliare per la bellezza delle illustrazioni. La meticolosa realizzazione con cui sono disegnate le immagini boschive hanno lo stesso effetto dello Shinrin-yoku, cioè il bagno nella foresta.