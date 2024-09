Agatha Harkness conduce l’Halloween Marvel in Crypt Of Shadows

Questo ottobre, in tempo per i festeggiamenti di Halloween, la Marvel Comics riapre la cripta con un nuovo speciale di CRYPT OF SHADOWS!

L’annual one-shot antologico che mette in luce i personaggi mistici, mostruosi e decisamente terrificanti dell’Universo Marvel torna per un altro anno di orrori, e questa volta Agatha Harkness fa da padrona di casa, introducendo storie e avventure che spaventeranno i lettori per tutta la stagione di Halloween!

🌀 Agatha guides you through the danger that awaits, but beware, there’s always something up with this witch.

🌀 The Curse of the Man-Thing spreads from the swamp to the seas, placing him against the King of Atlantis, Namor! pic.twitter.com/7m2TT9IccQ

