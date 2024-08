Agatha All Along e le altre novità Marvel Studios dal D23

Nel corso del D23, la fiera Disney in corso ad Anaheim, California, i Marvel Studios hanno presentato molte novità, tra cui il nuovo trailer ufficiale di Agata All Along, la nuova serie che esordirà su Disney+ il prossimo 19 settembre.

Kathryn Hahn riprenderà il suo ruolo di Agatha Harkness da WandaVision nella prossima serie di Disney+, ed è salita sul palco durante la presentazione dei Marvel Studios al D23 per svelare le atmosfere stregonesche della serie. Insieme a Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Debra Jo Rupp, Patti LuPone e Aubrey Plaza, i fan hanno assistito a una performance musicale a sorpresa di “The Ballad of the Witches’ Road“, scritta dagli autori premio Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.

La Hahn ha concluso l’esibizione emettendo un vero e proprio “sghignazzo da strega”, prima di far debuttare un nuovo misterioso trailer e un nuovo poster.

The cast of #AgathaAllAlong debut “The Ballad of the Witches’ Road” with a surprise performance! 🎶💜 #D23 pic.twitter.com/WLsKw72l7S — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 10, 2024

La serie segue una Harkness in difficoltà che fa squadra con un adolescente goth sospettoso (Locke), che la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di portarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si incamminano giù, giù, giù per la Strada…

Ma le novità presentate durante il D23 non si sono limitate solo ad Agatha All Along: anche le altre serie Disney+ Daredevil: Born Again e Ironheart sono state al centro del palco.

La star di Ironheart Dominique Thorne si è unita al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige per sorprendere i fan con un’esclusiva anticipazione del prossimo show. L’attrice è stata raggiunta sul palco dal produttore esecutivo Ryan Coogler e dalle star Anthony Ramos, Lyric Ross, Alden Ehrenreich e Regan Aliyah.

“Mi sono divertita moltissimo a interpretare Riri e non vedo l’ora che possiate vedere di più di questa serie“, ha detto la Thorne alla folla acclamante.

La Thorne interpreta in Ironheart Riri Williams, una geniale inventrice di Chicago che studia al MIT e crea l’armatura più avanzata dopo Iron Man. La Thorne ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in Black Panther: Wakanda Forever del 2022.

“Ho sempre amato il personaggio di Riri Williams“, ha dichiarato Coogler. “È stato un onore portarla in vita nel nostro film Wakanda Forever, ma ho sempre saputo che la sua storia aveva qualcosa in più e sono davvero entusiasta di condividerla con voi ragazzi“.

Quindi le star di Daredevil: Born Again sono salite sul palco per presentare in anteprima la prossima serie Disney+ e sorprendere i fan con un filmato esclusivo.

Charlie Cox torna a vestire i panni del vigilante Matt Murdock, alias l’Uomo senza Paura, mentre Vincent D’Onofrio riprende il suo ruolo di Wilson Fisk, alias Kingpin.

A loro si sono uniti Jon Bernthal, che torna nel ruolo di Frank Castle/The Punisher, Deborah Ann Woll, che torna nel ruolo di Karen Page, e Elden Henson, che torna nel ruolo di Foggy Nelson.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha detto alla folla che i fan gli hanno chiesto per anni una serie su Daredevil. “In Daredevil: Born Again, abbiamo incanalato l’essenza della serie originale ma abbiamo tracciato un percorso completamente nuovo per Matt Murdock e Wilson Fisk“, ha spiegato Feige.

Cox è apparso di recente in She-Hulk: Attorney at Law del 2023, mentre D’Onofrio è apparso in Hawkeye e in Echo di quest’anno.