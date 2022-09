5 cose che potremmo vedere in Werewolf by Night

In uscita il 7 ottobre su Disney+, Werewolf by Night sarà la prima “presentazione speciale” dei Marvel Studios, uno speciale di durata poco meno inferiore di un’ora (52 minuti secondo gli ultimi report) in cui potremo vedere tutta una serie di nuovi personaggi nel Marvel Cinematic Universe.

Oltre ad essere una delle prime incursioni dei Marvel Studios nel genere horror, Werewolf by Night sarà l’occasione di ampliare gli orizzonti dell’universo Marvel. Vediamo cosa possiamo aspettarci da questo speciale di Halloween dei Marvel Studios.

Le 5 cose che possiamo aspettarci da Werewolf by Night

La produzione più violenta finora dei Marvel Studios Man-Thing e i legami con la Multiverse saga Una dinastia di cacciatori di mostri: Ulysses e Elsa Bloodstone La maledizione dei Russell: il Darkhold e Dracula Mostri e Devianti

Werewolf by Night: la produzione più violenta dei Marvel Studios

Il regista Michael Giacchino si è detto stupito dal fatto che Werewolf by Night sia stato classificato come Rated R (ovvero agli under 17 viene richiesta la presenza di un adulto) piuttosto che NC-14 (vietato ai minori di 14 anni) come si sarebbe aspettato.

A quanto pare è solo la scelta di girare in bianco e nero che ha evitato il divieto più alto, dal momento che il sangue presente su schermo in questa maniera appare nero e meno riconoscibile.

Sul territorio americano sarà anche la prima produzione targata come horror a comparire su Disney+, tanto che in un primo momento la pagina di preview di Werewolf by Night catalogava lo speciale come “comedy”, dal momento che la categoria “horror” non era ancora disponibile.

Man-Thing e i legami con la Multiverse Saga

Nonostante Werewolf by Night possa sembrare una produzione molto slegata da quanto visto finora nel Marvel Cinematic Universe, sia da un punto di vista stilistico che tematico, la presenza di un celebre mostro Marvel confermata anche dal primo trailer potrebbe indicare dei legami con la trama più ampia che abbraccia i film e le serie delle prossime fasi, ovvero la Multiverse Saga.

Tra i personaggi a comparire nello special di Halloween infatti ci sarà Man-Thing, l’Uomo Cosa, il mostro della palude in grado di bruciare al tocco chiunque provi paura. Questo colosso senza mente è, nei fumetti, il custode del Nesso di Tutte le Realtà, una sorta di portale dimensionale situato nelle Everglades che collega tutte le realtà del Multiverso.

In certe situazioni è stato lo stesso Man-Thing ad incarnare il Nesso di Tutte le Realtà. La sua introduzione a ridosso dell’esordio di Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe essere il collegamento più importante di Werewolf by Night al resto del MCU.

In precedenza il nome dell’Uomo Cosa era stato citato in un episodio di Agents of SHIELD, e le sue sembianze erano raffigurate all’estero del palazzo del Gran Maestro su Sakar, in Thor: Ragnarok. Inoltre Ellen Brandt, sua moglie nella forma umana di Ted Sallis e responsabile della sua trasformazione, era apparsa come una dei soldati potenziati con Extremis in Iron Man 3: semplici easter egg oppure c’è un disegno dietro?

Ulysses e Elsa Bloodstone: una dinastia di cacciatori di mostri

La coprotagonista di Werewolf by Night è Elsa Bloodstone, interpretata da Laura Donnelly. Nei fumetti Elsa è una cacciatrice di mostri figlia di Ulysses Bloodstone, leggendario avventuriero vissuto per più di 10.000 anni grazie ad una “Pietra di Sangue” di origine aliena incastonata nel suo petto. Morto in epoca recente, la sua eredità è stata raccolta da Elsa, figlia in possesso di un frammento della Pietra di Sangue e addestrata a dare la caccia ai mostri come il padre, anche se un po’ alla volta si è convinta a dare la caccia solo a quelli effettivamente pericolosi, proteggendo quelli innocui.

Addirittura per un certo periodo ha avuto una relazione proprio con Jack Russell, il protagonista di Werewolf by Night. Rivedremo questa liason anche su schermo?

Sicuramente vedremo il padre Ulysses, in un certo senso: il suo cadavere rianimiato è quello che nel trailer da il benvenuto ai vari cacciatori riuniti. A quanto pare la riunione dei vari cacciatori in Werewolf by Night servirà proprio ad assegnare una non meglio specificata eredità di Ulysses Bloodstone: potremo forse vedere gli altri suoi figli, ovvero Cullen (introdotto nei fumetti nella serie Avengers Arena) ed Elsa (che ha esordito da pochissimo nella saga della Morte di Doctor Strange)?

Werewolf by Night: la maledizione dei Russell, il Darkhold e Dracula

Werewolf by Night nasce come una delle prime serie a fumetti horror della Marvel, dopo che negli anni ‘70 il Comics Code si fece più permissivo a livello di censura. Tra gli elementi introdotti nella serie uno in particolare ha assunto un’importanza crescente nel corso degli anni: il Darkhold, il cosiddetto libro dei dannati che tanta importanza ha avuto anche nel Marvel Cinematic Universe, in WandaVision e in Doctor Strange nel Multiverso della Follia (e precedentemente era comparso anche in Agents of SHIELD e Runaways).

Secondo i fumetti Marvel infatti la licantropia è una maledizione legata all’antico dio Chton, il padre della magia del caos e autore del Darkhold. Proprio un antenato di Jack Russell, il barone Grygory Russoff, è stato possessore del Darkhold, che ha studiato nella speranza di trovare una cura alla sua maledizione.

La licantropia si è infatti diffusa nella famiglia Russoff (poi Russell quando sono emigrati in America) a partire proprio da Grygory, barone transilvano che è stato maledetto in una circostanza particolare, che lo ricollega ad un altro grande mostro del cinema e della letteratura: Dracula!

Infatti nel 18° secolo la moglie di Grygory, Laura, fu uccisa proprio dal conte Dracula e il barone Russoff si introdusse nel castello del vampiro in cerca di vendetta. Grygory riuscì a trafiggere il vampiro con un paletto nel cuore, gettandone poi il corpo chiuso in una bara nel fiume. Ma all’interno del castello Dracula liberò una donna prigioniera, Lydia Varadi, che si rivelò essere una licantropa e lo morse trasmettendogli quindi la maledizione della licantropia, che tramandò poi a tutta la famiglia Russoff/Russell.

L’apparizione a sorpresa di Blade è già stata esclusa, ma non è detto che in Werewolf by Night non vengano seminati elementi che portino al prossimo film dedicato al cacciatore di Vampiri con Mahershala Ali.

Mostri e Devianti

Sappiamo che compariranno Licantropus (Werewolf by Night, ovvero Jack Russell) e Man-Thing, ma potremmo vedere anche altri classici mostri della Marvel in questo speciale di Halloween.

Nel cosmo Marvel a fumetti fondamentalmente i mostri si dividono in due categorie: quelli di origine mistica/demoniaca, come licantropi, vampiri e demoni vari, e quelli di natura scientifica.

Molti mostri che hanno imperversato nei titoli Atlas Comics negli anni ‘50 nei fumetti sono stati rivelati essere frutto di sperimentazione da parte dei Devianti, contro i quali si sono schierati sotto mentite spoglie Eterni come Ikaris e Makkari. Anche nel Marvel Cinematic Universe abbiamo avuto una sorta di spiegazione di molti miti antichi simile, nel film Eternals.

Potremo quindi vedere un rimando alla millenaria lotta tra Eterni e Devianti in Werewolf by Night?