Le uscite manga Star Comics del 10 settembre 2024

AYAKASHI TRIANGLE n. 10

DRAGON n.314

di Kentaro Yabuki

€ 5,90

Un bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

Ročka è in procinto di sciogliersi per il caldo, quando in suo aiuto arriva Ninokuru. Come ringraziamento il giovane, tormentato perché vede sempre di più Matsuri come una ragazza, riceve un pacco regalo dal quale uscirà ciò che desidera di più. Cosa ci sarà all’interno della scatola?!

BLUE BOX n. 10

UP n.238

di Kouji Miura

€ 5,90

LA COMMEDIA ROMANTICO-SPORTIVA CHE HA RICONQUISTATO I LETTORI GIAPPONESI!

Dopo che il loro appuntamento è stato interrotto da Matsuoka, Taiki e Chinatsu decidono di fermarsi in un posto prima di tornare a casa. Ed è proprio lì che incontrano Yumeka, una vecchia amica di Chinatsu che giocava con lei nella squadra di basket. Nonostante non si vedessero da tanto, Yumeka sembra infastidita dalla presenza della ex compagna e la tratta in malo modo. Cosa sarà successo di così irrimediabile tra le due ragazze da spingerle ad allontanarsi una volta per tutte?!

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 16

STARDUST n.137

di Nakaba Suzuki

€ 5,20

Sono passati due anni dallo scontro tra Mortlach e Percival. In una Britannia dove i Cavalieri del Caos possono imperversare poiché i Cavalieri dell’Apocalisse hanno perso un componente, la rovina del paese e degli animi era inevitabile. Seppur nel bel mezzo di tante difficoltà, però, qualcuno continuava a resistere, nascondendosi nel territorio nemico del regno eterno di Camelot… Si apre il sipario sul secondo capitolo del contrattacco!

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 7

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

IL NUOVO CAPITOLO DELLE AVVENTURE DEGLI SCIAMANI PIÙ FAMOSI DEL MONDO!

Deciso a sapere ogni cosa, Hana si dirige nottetempo verso la torre di Kyoto. Sotto lo sguardo di Kamogawa seduto in cima a una piramide, c’è Sati in ginocchio. La cerimonia sotterranea organizzata da Yavis prima del Flower of Maize mostra il vero volto della futura battaglia…