Four Knights of the Apocalypse: annunciata la seconda stagione dell’anime

Four Knights of the Apocalypse è una serie sequel del famoso e amato The Seven Deadly Sins, entrambi scritti e disegnati da Nakaba Suzuki. In occasione dell’Anime Japan i fan hanno potuto apprendere che la serie anime del sequel in questione continuerà con altri episodi dato che è stata annunciata la stagione 2 di The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse.

La serie principale si è ormai conclusa da un pò, sia per quanto riguarda il manga che la serie anime con diverse stagioni e due film. Ma il mangaka, Nakaba Suzuki, ha ripreso la serie con un sequel ufficiale che segue le vicende di una serie di personaggi completamente nuovi. Ora che questa serie sequel ha raggiunto la fine della stagione anime di debutto, è stato confermato che l’anime tornerà per altri episodi nel prossimo futuro.

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse trasmetterà i suoi ultimi due episodi fino alla fine di marzo. Ma ha già annunciato che l’anime tornerà per la seconda stagione. Inoltre questo ritorno avverrà molto prima del previsto dato che l’uscita della seconda stagione è prevista nel mese di ottobre e farà parte del programma dell’autunno 2024.

Four Knights of the Apocalypse terminerà la sua prima stagione questo mese in Giappone. Ricordiamo che lo staff è composto da Maki Odaira che dirige l’anime sequel per Telecom Animation Film e riguardo il cast del doppiaggio, è quanto segue:

Shou Komura sarà Percival

Akio Otsuka doppierà Varghese

Kikunosuke Toya darà la sua voce a Donny

Aino Shimada doppierà Nasiens

Kanna Nakamura doppierà Anghalad

Gli eventi del sequel shonen scritto e disegnato da Suzuki sono ambientati 16 anni dopo lo scioglimento dei Seven Deadly Sins. E si concentrano sul giovane ragazzo di nome Percival, che scopre di essere destinato a far parte di un gruppo di quattro cavalieri che secondo una profezia distruggeranno il mondo. Di conseguenza, preso di mira dalle forze di Camelot, Percival si reca alla ricerca degli altri tre membri dei Quattro Cavalieri.

Fonte – Comicbook