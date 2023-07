The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse: data di uscita ufficiale

The Seven Deadly Sins tornerà sul piccolo schermo con una nuova serie anime sequel. E con il presente articolo vogliamo riportare la data di uscita ufficiale per l’imminente The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse! Si tratta appunto del sequel di The Seven Deadly Sins, scritto e disegnato dal mangaka Nakaba Suzuki, il quale ha proseguito il suo franchise nonostante la conclusione del manga principale.

Anche l’adattamento dell’anime si è recentemente concluso dopo molte stagioni, ma il franchise in generale ha ancora molto da dare. Dunque questo sequel segue un nuovo gruppo di personaggi, e tutti i fan potranno seguire le loro vicende sul piccolo schermo a partire da questo autunno.

Precedentemente annunciato come parte delle nuove uscite dell’autunno 2023, The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse ha annunciato che debutterà in anteprima l’8 ottobre. Il 4 luglio è considerato il giorno speciale per The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse in Giappone. E in occasione di questo giorno, ecco che arriva la conferma della data di uscita del sequel.

Four Knights of the Apocalypse sarà presentato in anteprima l’8 ottobre in Giappone, ma al momento non ci sono novità o dettagli su un rilascio internazionale. Sarà diretto da Maki Odaira per lo studio di animazione Telecom Animation Film, mentre le sceneggiatorue saranno assegnate a Shigeru Murakoshi. Youichi Takada si occuperà dei disegni dei personaggi e il famoso Hiroyuki Sawano, con Kohta Yamamoto, comporrà il musica.

Four Knights of the Apocalypse è un manga shōnen scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, serializzato sul Weekly Shōnen Magazine di Kodansha dal 21 gennaio 2021. Attualmente è in corso e le vicende si svolgono 16 anni dopo lo scioglimento dei Seven Deadly Sins. Gli eventi ruotano attorno al protagonista principale, un giovane ragazzo di nome Percival. Quest’ultimo scopre di essere destinato a far parte di un gruppo di quattro cavalieri che secondo una profezia distruggeranno il mondo. Di conseguenza, preso di mira dalle forze di Camelot, Percival si reca alla ricerca degli altri tre membri dei Quattro Cavalieri.

Fonte – Comicbook