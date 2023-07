Le uscite J-Pop Manga del 5 luglio 2023

Tra le uscite J-POP Manga del 28 giugno 2023 si segnala Gaku, l’opera d’esordio del pluripremiato autore di Blue Giant Shinichi Ishikuza.

Questa volta al centro della narrazione non c’è la musica ma l’altra grande passione del Sensei: la montagna e l’alpinismo. Il primo volume sarà disponibile dal 5 luglio, comprensivo di “biglietto” per il concerto dei JASS, band protagonista del primo arco narrativo di Blue Giant. Un gadget esclusivo per l’Italia e limitato alla prima tiratura del volume 1 di Gaku, l’occasione ideale per scoprire (o ri-scoprire) l’opera musicale di Shinichi Ishizuka.

Grandi ritorni anche per Kowloon Generic Romance, in uscita con l’ottavo volume della serie di Jun Mayuzuki, Dungeon Food 11, il cui adattamento anime è sempre più vicino, e Violence Action 7.

Continuano inoltre le avventure della quarta stagione di Re: Zero con il secondo volume di questo nuovo arco narrativo.

Proseguono le continuity Insomniacs After School 5, Kemono Jihen 17, Overlord 17, Dance Dance Danseur 16, Smile down the runway 15, Danmachi – Sword Oratoria 21 e Ottoman 4.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 28 giugno.

Le uscite J-POP Manga del 28 giugno 2023

Gaku

di Shinichi Ishizuka

15,00€

Il fascino della montagna e le sue insidie visti attraverso gli occhi di Sanpo Shimazaki, un soccorritore tornato in Giappone dopo aver scalato le vette più alte del pianeta. Scopriamo insieme a lui questo mondo al confine tra cielo e terra.

Kowloon Generic Romance 8

di Jun Mayuzuki

6,50€

Nei bassifondi della città murata di Kowloon, un insediamento sovrappopolato e in gran parte non governato della regione di Hong Kong, la trentenne Kujirai e il suo collega Kudo lavorano eroicamente come agenti immobiliari. Tra le mura del più grande labirinto del ventesimo secolo, in una distopia tanto surreale quanto amichevole, si incrociano le vite, i drammi e gli amori di giovani adulti alla ricerca disperata di una nuova vita.

Dungeon Food 11

di Ryoko Kui

6,90€

Mangiali, se non vuoi essere mangiato! Andando in cerca di avventure in un dungeon, si sa, uno dei maggiori rischi è di finire divorati da un mostro. Per il giovane esploratore Ratos e il suo gruppo di avventurieri, tuttavia, è vero anche il contrario: pipistrelli giganti, mandragore urlanti e perfino troll possono rivelarsi un buon pasto e diventare, addirittura, la base per succulenti piatti gourmet. Il vero problema, però, non è tanto scovare buone ricette quanto sopravvivere alla caccia della materia prima… come Ratos sa bene, trovandosi alla ricerca della sorella, scomparsa nella pancia di un drago.

Violence Action 7

di Shin Sawada e Renji Asai

6,50€

Kei Kikuno è una giovane universitaria e, come molte sue compagne di studi, si mantiene con un lavoretto part-time. Si direbbe una storia come tante, ma la vita di Kei ha poco a che vedere con quella delle altre studentesse: il suo lavoro è quello del sicario e, per di più, lei è uno dei migliori sulla piazza! Riuscirà a coniugare lo studio e la professione senza dare nell’occhio?

Re: zero. Starting life in another world. Il santuario e la strega dell’avidità (Vol. 2)

di Teppei Nagatsuki, Yu Aikawa e Haruno Atori

6,50€

Trasportato all’improvviso in un mondo parallelo, Subaru Natsuki, un hikikomori scansafatiche, si ritrova a dover affrontare pericolose avventure e intrighi di palazzo, armato solo del potere di “riavvolgere” gli eventi, tornando indietro nel tempo fino a punti prestabiliti. Peccato che ogni volta, per attivare questa sua abilità, il ragazzo debba lasciarci le penne. Dopo la battaglia contro il Culto della Strega, Subaru e la ragazza che ama, Emilia, dovranno affrontare una nuova sfida, verso il luogo conosciuto come il Santuario. Una prova dopo l’altra, i due eroi si avvicineranno sempre più al confronto con un nuovo, temibile avversario: Echidna, la Strega dell’Avidità!

Insomniacs After School 5

di Makoto Ojiro

6,90€

Passata la serata di osservazione per lo sciame delle Perseidi di agosto, Ganta si propone un nuovo ibettivo e, con la casa di campagna di Isaki come base di appoggio, parte per un ritiro estivo del club di astronomia. Lo scopo è migliorare per vincere il concorso di astrofotografia e assicurare la sopravvivenza del suo rifugio. E così, mentre Ganta si concentra su questa missione, i due ragazzi si ritrovano a convivere sotto lo stesso tetto…

Kemono Jihen 17

di Sho Aimoto

6,50€

Per decidere chi guiderà l’indagine sulle kitsune di Kyoto, i kemono e l’unità Genji si sfidano fra loro. Dopo tre feroci duelli, i primi sono sotto di un punto, quando arriva il turno di Kabane: il suo avversario sarà il giovane Sakata, che sembra non gradire di vedere Kaede rinchiuso in gabbia. A preoccupare più di tutto, però, è come agirà Raiden per vendicare la sorella maggiore uccisa da Inugami…

Overlord 17

di Kugane Maruyama, Satoshi Oshio e Hugin Mayama

5,50€

Nuovo attesissimo capitolo per il fantasy cult di Kugane Maruyama in versione manga! A un passo dallo shut down del MMORPG Yggdrasil, Momonga ha deciso di restare loggato fino alla fine, come gesto d’addio verso quel gioco di cui è stato una figura leggendaria. Al contrario rispetto al mondo reale, dove invece è un outsider senza amici. E se, nei panni del suo mitico avatar videoludico, Momonga potesse proseguire la sua esistenza nell’amato MMORPG? E in questa nuova vita, lui sarebbe un eroe, o uno spietato conquistatore?

Dance Dance Danseur 16

di George Asakura

6,50€

Dopo aver ritrovato la pace interiore, Junpei è pronto ad affrontare il primo ostacolo delle finali dello YAGP: l’esibizione di danza contemporanea! Nel frattempo Natsuki, colpita dalla sua performance, sembra intenzionata a prendere una decisione importante sul suo pezzo di classico… E un nuovo, temibile rivale fa la sua entrata in scena! Primo classificato alla scorsa edizione dello YAGP, un motivo ben preciso lo ha spinto a partecipare di nuovo…

Smile down the runway 15

di Kotoba Inoya

6,50€

Terumi ha sfidato Aphro a creare una borsa che possa trasformarsi per essere indossata in tre, quattro o più modi diversi. La prova mette Ikuto sotto pressione, ma un successo renderebbe la sua linea protagonista di tutti i look della collezione speciale. Chiyuki, intanto, si impegna al massimo in passerella per fare il salto di qualità e raggiungere Charlotte Carey, modella di fama mondiale e… musa di Too Ayano, il rivale di Ikuto!

Danmachi – Sword Oratoria 21

di Fujino Omori e Takashi Yagi

5,90€

La Familia Estia sta cercando di far fuggire gli Xenos, mentre la Familia Loki li sta braccando. Quedta battaglia di ideali inconciliabili converge infine nello scontro tra l’eroe caduto, Bell Cranel, e la principessa della spada, Ais Wallenstein, che il ragazzo ammira tanto. Le loro convinzioni si stanno per scontrare!

Ottoman 4

di Shinnosuke Kanazawa

6,50€

Souya, impiegato volenteroso ma scorbutico, è impantanato in una vita trascorsa a suon di straordinari in ufficio e rincorse alle scadenze di lavoro. I suoi unici sostegni nella vita sono l’adorata moglie, Yuuka, e un sogno nel cassetto: diventare un autore di manga. Un giorno, mentre torna a casa, Souya viene coinvolto in un grave incidente e, prima che lui possa rendersene conto, il suo corpo viene posseduto da una misteriosa forma di vita aliena! L’esperienza fornisce a Souya degli incredibili poteri, trasformandolo in “Otto-man”, un supereroe da fumetto che scoprirà presto di avere nel destino una fondamentale missione: salvare dalla minaccia di alieni malvagi la sua amata mogliettina!

RISTAMPE

Saint Seiya Next Dimension 1 e 2

Zelda – Twilight Princess 1 e 5

USCITE DIGITALI