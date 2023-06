The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Parte 2: uno Sneak Peek conferma la data di uscita

Dopo il successo della prima parte, The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2 ha confermato con uno sneak peek la data di uscita della prossima parte del lungometraggio facente parte del violento mondo con protagonista Meliodas, uno dei guerrieri più forti e aggressivi all’interno del pattern mitologico disegnato nel manga di Nakaba Suzuki.

La seconda parte del film in precedenza aveva pubblicato solamente un periodo di uscita ufficiale, dove la data precisa non era ancora stata comunicata. Oggi, così come leggiamo su Comic Book e Twitter, The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2 sarà disponibile sulla nota piattaforma streaming a partire dall’8 agosto.

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2 sarà quindi disponibile su Netflix a partire dall’8 agosto. Si tratta della seconda parte di un lungometraggio in due parti che si svolge dopo gli eventi della serie anime The Seven Deadly Sins.

Con Meliodas e il figlio di Elizabeth, Tristan (doppiato da Ayumu Murase), The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh è diretto da Bob Shirohata. La prima parte (insieme alle cinque stagioni di The Seven Deadly Sins e al film anime in 2D) è disponibile in streaming su Netflix.

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Parte 2: uno Sneak Peek conferma la data di uscita

ll principe Tristan torna ancora una volta all’interno del film, dove all’interno di esso lo abbiamo visto combattere contro i suoi poteri, ereditati da suo padre Meliodas. Oltre questi nuovi poteri la pellicola amplia il mondo principale di The Seven Deadly Sins, aprendo uno spiraglio veramente ampio dove il pubblico potrà attingere per molto tempo.

Qui potete ammirare lo snea peek pubblicato per l’occasione, dove al centro potete ammirare delle intense scene di combattimento, volte a ingolosire il pubblico in attesa dell’arrivo della prossima parte su Netflix; cosa ne pensate?

Fonte Comic Book – Twitter